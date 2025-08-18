La plantilla de Serveo en Basauri (Vizcaya) suspende la huelga a la espera de seguir negociando el ERE

La representación sindical se reunirá este martes con la empresa porque esperan que mejoren la propuesta, que sigue siendo "insuficiente"

BILBAO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de Serveo en Basauri (Vizcaya), subcontrata encargada del mantenimiento de Bridgestone, ha decidido desconvocar la huelga que tenía previsto iniciar este lunes y se sentará a negociar mañana tras conocer que la empresa está dispuesta a modificar algunas condiciones del ERE de extinción, que contempla el despido de 22 de los 39 trabajadores de la plantilla.

En declaraciones a Europa Press, desde el sindicato CCOO de Euskadi han transmitido que algunas de las propuestas de la empresa, entre otros aspectos, son "29 días por año trabajado, sin límite de mensualidades, prejubilaciones para mayores de 60 y cuatro puestos de trabajo para recolocaciones".

Por otro lado, los despidos serían a base de bajas voluntarias. "No todos, pero intentaremos que la mayoría (de bajas) sea con voluntarios", han indicado las mismas fuentes.

CCOO considera por el momento "insuficientes" las condiciones que ha contrapropuesto la empresa y este martes negociarán las condiciones, aunque por el momento han sido suficientes para desconvocar la huelga que iba a iniciarse este lunes.

"Desde el sindicato nos sigue pareciendo insuficiente. Esperamos que mejoren la propuesta mañana y luego tendremos que hacer una asamblea con los trabajadores", han añadido.

El pasado 4 de agosto se inició el periodo de consultas del ERE de extinción que afectaría al 57% de la plantilla de Serveo, con 39 personas en total, y donde la propuesta de entonces por parte de la dirección de empresa era de 22 despidos.