Archivo - Porsche acuerda un plan hasta 2035 con inversiones de 2.100 millones y una reducción de 5.000 empleos - Marijan Murat/dpa - Archivo

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Porsche AG ha alcanzado un acuerdo con el Consejo Ejecutivo, el Comité de Empresa, el sindicato IG Metall y la patronal Südwestmetall para poner en marcha el denominado 'Future Package', un plan estratégico que contempla inversiones por valor de 2.100 millones de euros en sus plantas alemanas de Zuffenhausen y Weissach hasta 2035, al tiempo que prevé una reducción de 5.000 puestos de trabajo mediante medidas no forzosas.

Según ha informado este lunes el fabricante alemán de automóviles deportivos, el acuerdo forma parte de la estrategia 'Sportwagenschmiede 35' y tiene como objetivo reforzar la competitividad de la compañía, mejorar la productividad y aumentar la flexibilidad de sus centros de trabajo, manteniendo al mismo tiempo la protección del empleo y de las instalaciones durante la próxima década.

"El Paquete Futuro es beneficioso para Porsche. Nos brinda la oportunidad de reorientar estratégicamente nuestra empresa e invertir en nuestra competitividad. Ahora nos corresponde cumplir los objetivos para garantizar la seguridad que necesitan nuestros empleados", ha afirmado el presidente del Consejo de Administración de Porsche AG, Michael Leiters.

El pacto descarta los despidos forzosos hasta finales de 2035 y garantiza inversiones acumuladas de 2.100 millones de euros destinadas, entre otros objetivos, a asegurar la producción de los deportivos de dos puertas en la planta de Zuffenhausen, ampliar el programa de personalización Sonderwunsch y mantener en Weissach las actividades de desarrollo de todas las líneas de modelos.

SALIDAS DE 5.000 EMPLEADOS Y OTRAS MEDIDAS PARA ABARATAR COSTES

Como contrapartida, Porsche aplicará un amplio paquete de medidas para reducir de forma significativa los costes laborales. Entre ellas figura la supresión de otros 5.000 puestos de trabajo hasta 2035, una reducción que se llevará a cabo principalmente mediante jubilaciones, relevo generacional, ampliación de los programas de jubilación parcial y acuerdos voluntarios de indemnización.

Asimismo, el acuerdo prevé aplazar hasta 2035 el 3,5% de las subidas salariales actuales y futuras para los directivos y empleados incluidos en el convenio específico de Porsche. La alta dirección también renunciará en 2027 y 2028 a un incremento equivalente de su salario base.

El paquete contempla además cambios en la retribución variable y en las condiciones laborales. En este sentido, la aportación voluntaria de la empresa a la paga extraordinaria de Navidad se reducirá progresivamente del 45% al 5% hasta 2035, mientras que este complemento estará más vinculado a los resultados y la rentabilidad de la compañía. También se limitará el teletrabajo a un máximo de ocho días al mes, frente a los doce actuales, y se modificarán determinadas condiciones relacionadas con los tiempos de descanso y los ciclos de producción.

En paralelo, Porsche abonará una prima extraordinaria por transformación de 1.500 euros a toda la plantilla en agosto de 2026. Los trabajadores afiliados a IG Metall recibirán, además, un complemento adicional de 411 euros, así como una nueva bonificación por afiliación consistente en un día adicional de vacaciones al año y un vale anual de 200 euros.

Por su parte, el presidente del Comité de Empresa, Ibrahim Aslan, ha destacado que el acuerdo garantiza inversiones en las plantas alemanas y prolonga la protección del empleo hasta 2035, al tiempo que ha reconocido que las negociaciones han requerido concesiones por ambas partes.

Desde IG Metall, la representante del sindicato en Stuttgart, Tamara Hübner, ha asegurado que el acuerdo demuestra que la transformación industrial puede llevarse a cabo "en beneficio de los trabajadores" mediante el diálogo social y ha subrayado que ahora corresponde a la compañía ejecutar las inversiones comprometidas y recuperar la senda del crecimiento.

"La prórroga de la protección del empleo y de las instalaciones hasta 2035, junto con las inversiones, constituyen una señal importante para toda la plantilla y para Baden-Württemberg como centro industrial. Los empleados están contribuyendo, y esto debe dar sus frutos: ahora la empresa tiene la responsabilidad de implementar las inversiones prometidas y de reconducir a Porsche hacia el éxito", ha destacado.