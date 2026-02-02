Porsche arranca la producción del nuevo Cayenne Electric en Eslovaquia

Porsche - PORSCHE

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Porsche ha arrancado la producción del nuevo Cayenne Electric, presentado a mediados de noviembre de 2025, con una línea en la fábrica de la firma en Bratislava junto a los modelos con motor de combustión e híbridos.

Esta flexibilidad de fabricación permite a Porsche responder rápidamente a los cambios en la demanda. Con el fin de continuar incrementando su capacidad tecnologica en baterías, en el Cayenne Electric se emplean módulos desarrollados íntegramente de forma interna. Se fabrican en la Porsche Smart Battery Shop de Horná Streda, situada a unos 100 kilómetros al noreste de Bratislava.

Para la producción del SUV eléctrico, se ha ampliado la planta multimarca del Grupo Volkswagen en el barrio de Devínska Nová Ves. El núcleo de las medidas de remodelación es una nueva nave de plataformas. Allí se monta el chasis tipo monopatín y, en los siguientes pasos, se le añaden los paneles laterales, el techo, las puertas, el capó delantero y el portón trasero.

Para garantizar una colaboración fluida, un pequeño grupo de empleados de Porsche está presente de forma permanente en la planta de Bratislava, donde abordan directamente las eventuales cuestiones que surjan, las transmiten a la organización Porsche y garantizan así un intercambio rápido en el entorno dinámico del lanzamiento de un nuevo vehículo.

Con un contenido energético bruto de 113 kWh, una alta densidad energética y grandes celdas tipo pouch (bolsa), la batería de alta tensión con funciones integradas del Cayenne Electric proporciona una autonomía superior a 600 kilómetros y admite la carga rápida de 800 voltios.

"Con el Cayenne Electric, trasladamos el ADN Porsche al futuro de una forma constante. Fabricamos módulos de batería de desarrollo propio, ofrecemos la máxima calidad y tenemos una línea que combina a la perfección motores de combustión, híbridos y eléctricos", ha afirmado Albrecht Reimold, miembro del consejo de dirección de Porsche como responsable de Producción y Logística.