Archivo - Porsche SE pierde 2.783 millones de euros hasta septiembre frente ganancias de hace un año - Marijan Murat/dpa - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), el accionista mayoritario del grupo Volkswagen y del grupo Porsche, cerró los nueve primeros meses del ejercicio fiscal 2026 con unas pérdidas de 2.783 millones de euros, frente a las ganancias de 1.240 millones de euros registradas en el mismo periodo del año anterior.

Los resultados de la compañía se vieron impactados principalmente por un deterioro de valor sin efecto en caja de 3.862 millones de euros sobre el valor en libros de su participación en Volkswagen AG.

Según ha informado la empresa a través de su informe trimestral, el resultado del grupo tras impuestos ajustado -que excluye los efectos de los test de deterioro de valor y las revaluaciones de las inversiones centrales- se situó en 930 millones de euros hasta septiembre, lo que supone una reducción del 41,6% en comparación con los 1.594 millones de euros anotados en los nueve primeros meses de 2025.

El resultado derivado de la contabilización de Volkswagen por el método de acciones cayó a 800 millones de euros desde los 1.700 millones de euros, mientras que la contribución de su participación del 25% en Porsche AG aumentó a 200 millones de euros desde los 100 millones de euros.

"Los resultados trimestrales del Grupo Volkswagen muestran claramente que las medidas acordadas para reforzar la competitividad, reducir costes y mejorar de forma sostenible la rentabilidad deben implementarse con rapidez", declaró el presidente de Porsche SE, Hans Dieter Pötsch. "Ahora es tarea y responsabilidad de la dirección cumplir con ello", ha añadido.

En el ámbito operativo e industrial, las entregas globales del Grupo Volkswagen cayeron un 9% entre enero y septiembre, hasta un total de 6,01 millones de vehículos, lastradas principalmente por el retroceso del 27,9% en la región de Asia-Pacífico. Por el contrario, las ventas de vehículos 100% eléctricos (BEV) e híbridos mostraron un crecimiento del 2,9% global en el grupo automovilístico, alcanzando una cuota del 17,4% sobre el total de entregas.

A fecha de 30 de septiembre de 2026, la deuda neta del grupo Porsche SE se mantuvo estable en 5.103 millones de euros, frente a los 5.099 millones contabilizados al cierre del año 2025. La liquidez bruta del grupo se situó en 1.935 millones de euros, incluyendo 1.479 millones en depósitos a plazo y 192 millones en efectivo y equivalentes.

PREVISIONES PARA EL ENTORNO ANUAL

De cara al cierre del ejercicio 2026, la dirección de Porsche SE mantiene la actualización de sus perspectivas comunicada en septiembre. La compañía prevé un resultado ajustado tras impuestos negativo de entre 500 millones y 1.500 millones de euros.

Asimismo, estima que la deuda neta del grupo se mantendrá al cierre del ejercicio en una horquilla de entre 4.700 millones y 5.200 millones de euros.