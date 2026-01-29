El precio medio de la moto de ocasión subió un 2,3% en 2025 y se situó en 6.865 euros

Archivo - Motocicleta nueva expuesta en un concesionario - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El precio medio de la moto de ocasión cerró 2025 con un incremento en el precio del 2,3%, hasta alcanzar los 6.865 euros, según los datos del último barómetro anual elaborado por motos.net, y la Asociación Nacional de Empresas del Dos Ruedas (Anesdor).

El valor más elevado del año se registró en septiembre de 2025, con un precio medio de 6.946 euros, el máximo histórico alcanzado hasta la fecha en el mercado de ocasión.

Los datos de este estudio revelan que el precio de una moto de segunda mano se ha elevado cerca de un 30% en los últimos cinco años. En enero de 2020, el precio medio se situaba en 5.300 euros, lo que implica una subida acumulada de aproximadamente 1.500 euros hasta los niveles de la actualidad.

Este comportamiento al alza se produce en paralelo al buen momento del mercado de las dos ruedas. En 2025 se comercializaron 768.892 motocicletas, lo que supone un crecimiento del 6,3% respecto al año anterior.

De ese total, 503.604 corresponden al mercado de ocasión, frente a 264.994 unidades nuevas, lo que confirma que por cada moto nueva vendida se comercializaron casi dos de segunda mano.

LA COMUNIDAD VALENCIANA, LA REGIÓN CON EL PRECIO MEDIO MÁS ALTO

El precio medio de oferta de la moto también presenta diferencias significativas en función del territorio. A cierre de 2025, la comunidad con el precio más elevado en términos absolutos es Valencia (7.560 euro), seguida de Canarias (7.457 euro), País Vasco (7.431 euro), Murcia (7.148 euro) y Castilla-La Mancha (7.133 euro).

En el extremo opuesto, las comunidades con los precios más bajos son Asturias (6.187 euro) y Aragón (6.224 euro). Por su parte, Cataluña (6.634 euro) y Madrid (6.913 euro) se mantienen en posiciones intermedias, alineadas con la media nacional.

Las mayores caídas de precio en términos promedio se produjeron en comparación con diciembre de 2024 en La Rioja (-5,2%) y Baleares (-4,9%), seguidas de Canarias (-3,1%) y Cantabria (-2,6%).

LAS VENTAS DE MOTOCICLETAS SUBEN, MIENTRAS QUE LAS DE CICLOMOTOR BAJAN

Según datos de Anesdor, del total de 768.892 motos vendidas, 91.496 corresponden a ciclomotores, mientras que 664.033 corresponden a motocicletas.

A nivel interanual, a pesar de que las ventas de los ciclomotores han sufrido una ligera caída (-2,2%), el sector ha crecido un +6,3% respecto a 2024 fruto del aumento de las ventas de motocicletas (+7,6%). Por su lado, los cuatriciclos vendidos en 2025 fueron 13.363 unidades (+5,2%).

En la clasificación de las ventas según el tipo de uso, el scooter sigue siendo el rey del asfalto en 2025, con un total de 305.556 unidades vendidas y un incremento del +11% respecto a 2024. Por su parte, las motos de carretera son, muy de cerca, las segundas más vendidas (258.537 unidades) y crecen un +6,2%. En cuanto a las motos de campo, el acumulado es menor (85.508 unidades), con un aumento respecto al año anterior del 3,6%.

HONDA, LA MARCA MÁS BUSCADA EN 2025

Por último, Honda ha sido la marca más popular en el mercado de ocasión de motocicletas con 76.664 unidades vendidas, un 7,4% más que el año pasado. De hecho, sus modelos PCX 125 y SH 125 fueron los modelos más comercializados en España con 8.150 y 7.439 apuntes, respectivamente.

Le siguió en segunda posición Yamaha que logró 67.403 unidades vendidas, registrando un aumento del 8,7% en sus entregas en 2025. Estos resultados se debieron a las 7.079 unidades vendidas (+5,6%) de la Yamaha T-Max 500 que le permitieron ocupar el tercer lugar en este mercado.

En tercer lugar se situó BMW, con 36.370 motocicletas vendidas y un incremento del 6,4 %. Suzuki ocupó la cuarta posición con 29.412 unidades, aunque presentando un ligero descenso del 0,4% en el último año. Completó el 'top 5' Piaggio, que comercializó 28.937 motocicletas de ocasión, con un crecimiento del 6,4%.