El presidente de VW Navarra dice que el paso de 2 a 4 modelos conllevará un incremento "muy relevante" de producción

Michael Hobusch, presidente de VW Navarra. - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Volkswagen Navarra, Michael Hobusch, ha señalado que el paso de dos a cuatro modelos en la planta de la compañía en Landaben "traerá un incremento muy relevante de volumen productivo que, probablemente, nos permitirá superar el récord histórico de producción de 353.353 coches del año 2011".

En una entrevista a Hobusch con motivo del 60º aniversario de la producción del primer coche en Volkswagen Navarra remitida por la empresa, el presidente de la planta ha manifetsado que "seguimos trabajando para que los nuevos proyectos -que ahora mismo están en fase de desarrollo y sujetos a confidencialidad- se hagan realidad a medio plazo y consoliden aún más la estrategia industrial de Volkswagen Navarra".

El 30 de septiembre de 1966 salía de la fábrica de AUTHI (Automóviles de Turismo Hispano Ingleses) en Arazuri el primer Morris 1.100. Sesenta años y más de diez millones de coches después, Volkswagen Navarra entra en una nueva era con la producción de sus dos primeros vehículos eléctricos, el Skoda Epiq y el Volkswagen ID. Cross, que conforman su paleta productiva actual junto a los T-Cross y Taigo de combustión.

Sobre que Volkswagen Navarra se ha convertido por primera vez en una fábrica multimarca, Hobusch ha comentado que "en los últimos años, el Grupo Volkswagen ha entendido que las barreras entre marcas pierden importancia". "Para hacer frente a los nuevos competidores que están entrando en el mercado es imprescindible buscar todavía más colaboración entre las marcas del Grupo", ha expuesto.

"Por ejemplo, nuestros coches eléctricos son parte de la Urban EV Family, un proyecto liderado y desarrollado por Seat para el Grupo, en el que se integran tres marcas: Cupra, Skoda y Volkswagen. El Grupo ha reorganizado su estructura agrupando marcas. Volkswagen, Volkswagen Vehículos Comerciales, Seat/Cupra y Skoda conforman el denominado Brand Group Core. En esta nueva manera de trabajar las regiones también han pasado a cobrar una importancia equivalente o incluso mayor que las marcas", ha explicado, para añadir que "Volkswagen Navarra forma parte, junto con las plantas de Martorell y Palmela (Portugal), de la región Península Ibérica, con la idea de incrementar la colaboración entre las tres fábricas".

Hobusch se ha mostrado convencido de que la electromovilidad es la tecnología del futuro. "Tener como tenemos ahora mismo lo mejor de la combustión eficiente y la electromovilidad sostenible nos permite adaptarnos con flexibilidad a las necesidades del mercado en este proceso de transición, que no ha hecho más que comenzar", ha dicho, para exponer que el T-Cross y el Taigo son dos coches "robustos, de una calidad contrastada", y el ID. Cross y el Epiq representan "la mejor opción eléctrica de su segmento, por autonomía y por tecnología".

SOBRE LA PLANTILLA

El presidente de planta en Landaben ha manifestado que "uno de los factores diferenciales de Volkswagen Navarra es el gran compromiso de su plantilla con la empresa, su identificación con el proyecto industrial de la fábrica, su gran orgullo de pertenencia". Y ha añadido que "el porcentaje de las personas que dejan voluntariamente nuestra empresa es de un 0,2% anual; creo que el dato habla por sí solo".

Según ha añadido, "nos hemos volcado en la formación: desde enero de 2025, los trabajadores de Volkswagen Navarra han recibido un total de 290.000 horas de formación sobre la electrificación de la planta, con una media que supera las 47 horas por empleado". "Y lo hemos hecho mientras manteníamos los niveles de producción con los mismos estándares de calidad que nos diferencian", ha defendido.

Hobusch ha valorado que "en la industria sobreviven los que se adaptan más rápido". "Durante estos sesenta años de historia de nuestra fábrica la plantilla ha sabido adaptarse a las nuevas generaciones de productos y a los cambios tecnológicos. Y no me cabe ninguna duda de que lo va a seguir haciendo. En tiempos turbulentos como los actuales muchas veces no sobrevive el más preparado, sino el más ágil, aquel que lleva dentro el espíritu permanente del cambio, aquel que siempre se pregunta '¿Y si...?'" ha indicado.