Los proveedores de automoción facturaron 40.949 millones de euros en 2025, un 0,7% menos

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MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sector de proveedores de automoción facturó 40.949 millones de euros en 2025, lo que supone un leve descenso del 0,7% respecto al ejercicio anterior, según los datos divulgados este miércoles por la Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto).

La asociación ha apuntado que el sector se ha desarrollado en 2025 en un ejercicio marcado por las tensiones geopolíticas y la incertidumbre generalizada, pero que viene a reafirmar la fortaleza de esta industria estratégica para la economía española.

Las cifras de 2025 consolidan la ralentización iniciada en 2024, condicionada por los bajos volúmenes de producción de vehículos, la presión sobre los márgenes, la incertidumbre internacional y el impacto acumulado de la inflación.

Los proveedores de automoción realizaron una inversión en capacidades productivas de 1.450 millones de euros en 2025, apenas un 1,1% menos que el año anterior. Por su parte, la inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) se situó en 1.220 millones de euros, el equivalente al 3% de la facturación del sector y al doble de la media industrial española.

No obstante, aunque la inversión en I+D+i se mantiene en niveles altos, se observa una ligera tendencia descendente en los últimos años que podría responder a la incertidumbre regulatoria y a una posible deslocalización de proyectos hacia países con mayores incentivos a la innovación.

En cuanto al empleo, en 2025 el sector ocupó a un total de 325.850 personas directa e indirectamente. El empleo directo se mantuvo prácticamente estable, con 203.658 personas, lo que representa un ligero incremento del 0,2% respecto a 2024. Se trata de un empleo estable, cualificado y con presencia en todo el territorio nacional, cada vez más vinculado a perfiles digitales, técnicos e industriales avanzados.

De su lado, las exportaciones alcanzaron los 24.688 millones de euros, un 1,5% menos que en 2024, manteniéndose en niveles muy elevados y representando más del 60% de la facturación total del sector. En cuanto al mercado nacional, la facturación ascendió a 16.261 millones de euros, con una evolución desigual entre sus principales áreas de actividad.

El suministro de equipos y componentes a los fabricantes de vehículos descendió un 1,9%, hasta los 9.236 millones de euros, en línea con la caída de la producción de vehículos en España y en otros mercados europeos. Por su parte, el mercado de recambios creció un 4%, hasta alcanzar una cifra récord de 7.025 millones de euros, consolidando su contribución a la actividad del sector.

"Estos datos reflejan la capacidad y resiliencia de una industria estratégica que aporta el 75% del valor del vehículo y que resulta esencial para la competitividad de toda la cadena de valor de la automoción", ha señalado el presidente de Sernauto, Javier Pujol.

PREVISIONES PARA 2026: POSIBLE LIGERO AJUSTE DEL EMPLEO

Según las estimaciones de la junta directiva de Sernauto, la evolución del sector durante el primer semestre de 2026 se ha mantenido estable. Sin embargo, el entorno geopolítico y económico continúa generando una elevada incertidumbre para las empresas, con impacto en los costes energéticos, logísticos, de materias primas y de financiación.

De no producirse una mejora del contexto durante el segundo semestre, el sector podría prolongar la tendencia de moderada contracción en la facturación y registrar un ligero ajuste en el empleo.

Estas previsiones estarán condicionadas por la evolución de la producción de vehículos, los mercados internacionales y la situación geopolítica global, según Sernauto, que reclama acelerar el despliegue de las medidas previstas en el Plan España Auto 2030, reforzar el apoyo a la digitalización, la descarbonización y la innovación, simplificar los procedimientos administrativos y facilitar el acceso a financiación, especialmente para las pymes.

Asimismo, la Asociación defiende una política industrial europea sólida que sitúe la competitividad, la producción local y la neutralidad tecnológica en el centro de las decisiones. En este contexto, considera fundamental que iniciativas como el Industrial Accelerator Act (IAA) contribuyan a fortalecer la capacidad industrial y la autonomía estratégica de Europa.

"España tiene una oportunidad única para consolidarse como uno de los grandes polos industriales y tecnológicos de automoción de Europa, pero para ello es imprescindible actuar con rapidez y situar la competitividad en el centro de la agenda", ha remarcado Pujol.