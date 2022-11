El RACE cuestiona las políticas sobre el vehículo eléctrico como solución a la descarbonización

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado del Real Automóvil Club de España (RACE), Jorge F. Delgado, ha cuestionado las políticas enfocadas al vehículo eléctrico como solución a la descarbonización, en el marco del séptimo panel del MOW Forum Andalucía.

En este foro internacional de representantes de alto nivel de fabricantes, reguladores y usuarios del sector de la movilidad y la automoción organizado por la Junta de Andalucía y el Real Automóvil Club de España (RACE), con la colaboración de los ayuntamientos de Sevilla y Málaga, Delgado ha señalado que el consumidor "sigue al margen" de las compras de vehículos eléctricos.

"El problema con la transición en la movilidad que se está planteando es que no pertenece al mundo real", ha señalado. "La intención de compra de coche eléctrico en España no llega a 8%. El parque móvil está envejeciendo y el consumidor está retrasando su compra. Lo que estamos creando es una gran grieta social, con un 10% que se puede permitir la adopción de nuevas tecnologías y un 90% que no puede permitírselo", ha añadido.

Por este motivo, el director general del RACE ha puesto el foco en la necesidad de no darle la espalda al vehículo privado. "No olvidemos que el vehículo privado no se ha puesto en primera línea solo, ha sido la elección del consumidor", ha apuntado.

Junto al consejero delegado del RACE, intervino en este séptimo panel Ian Stone, miembro del Consejo de la Asociación Australiana del Automóvil, que analizó las semejanzas y diferencias entre la movilidad en su país y Europa.

También participaron Oliver Schmerold, consejero delegado del ÖAMTC austriaco y presidente de la Comisión de Fabricantes de la FIA, quien expresó su posición respecto a la necesidad de la neutralidad tecnológica en la automoción, y Marta Blázquez, vicepresidenta de Faconauto, que puso el énfasis en pedir que no se fuerce a la sociedad a un futuro en el que de momento no hay alternativa al vehículo privado.