El RACE factura la cifra récord de 226 millones de euros en 2024, un 7,4% más

Ingresa 11,3 millones de euros por el Circuito Madrid Jarama-RACE

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Real Automóvil Club de España (RACE) registró una facturación consolidada de 226,7 millones de euros en 2024, lo que representa un incremento del 7,4% respecto al año anterior, y una nueva cifra de negocio de récord histórico.

Estas cifras fueron aprobadas por unanimidad por la Asamblea de socios propietarios del RACE, que acordó los resultados correspondientes al ejercicio 2024, el Estado de Información No Financiera (EINF) y los presupuestos para el año 2025.

"Tenemos un modelo de negocio muy consolidado y estable, y ejercemos un liderazgo muy fuerte en el sector de la asistencia en carretera. Nuestra diversificación en el resto de áreas (Internacional, Viaje, Garantías) nos garantizan un gran futuro. El pasado año ha sido espectacular, y no era fácil porque la situación del sector de asistencia en 2023 fue muy difícil", ha apuntado el presidente del RACE, Carmelo Sanz de Barros.

Además, según ha añadido, la eficacia en la gestión, la contención del gasto y la eficiencia han sido los principales impulsores de estos resultados.

FACTURACIÓN DE 11,3 MILLONES DEL CIRCUITO DE JARAMA

Por su parte, el Circuito de Madrid Jarama-RACE, propiedad al 100% del Club, se ha consolidado como un centro de convenciones que acoge eventos, reuniones empresariales, presentaciones nacionales e internacionales, así como actividades deportivas y formativas.

En 2024, el Circuito registró más de 215 eventos, 300 cursos de conducción y 180.000 asistentes en sus diversas actividades y competiciones, alcanzando una facturación de 11,3 millones de euros (un 23% más que el año anterior), con un resultado operativo de 2,4 millones de euros.

En este sentido, el presidente del Club ha destacado la importante inversión realizada desde 2011 en la modernización del autódromo madrileño, tras la puesta en marcha del Plan Director del Circuito, que suma ya 16 millones de euro invertidos. Asimismo, Sanz de Barros ha resaltado su sólida evolución, con un modelo de gestión que ha permitido alcanzar la autofinanciación.

Finalmente, Carmelo Sanz informó detalladamente a los socios propietarios sobre las actuaciones realizadas por la Fundación RACE, tanto de las actividades relacionadas con la preservación del patrimonio histórico, como de las iniciativas vinculadas a la movilidad y la seguridad vial.

En este sentido, ha puesto en valor la colaboración del RACE con Naciones Unidas para estos asuntos, a través del centro Cifal Madrid, y puso como ejemplo el programa internacional Safe Mobility for All and for Life que se está llevando a cabo, actualmente, en la Región IV de la FIA (países de América Latina).