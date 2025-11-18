Randstad, en colaboración con Renault, busca 300 operarios para la planta de Valladolid

VALLADOLID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Randstad RPO ha iniciado un proceso de selección para contratar 300 operarios de producción destinados a la fábrica de Renault Group en Valladolid, donde está previsto que las incorporaciones se llevarán a cabo entre noviembre y marzo.

La colaboración entre Randstad RPO y Renault Group tiene como objetivo atraer talento para integrarse en equipos altamente cualificados que participan en diferentes fases del proceso de fabricación de vehículos.

Los perfiles demandados incluyen operarios de producción y carretilleros, que desempeñarán funciones clave como atornillado, ensamblaje, cableado, manipulación y montaje de componentes, tareas fundamentales para mantener los estándares de calidad y eficiencia característicos de Renault Group.

Los candidatos deberán contar con disponibilidad para turnos rotativos de mañana, tarde y noche, y aunque no se requieren estudios específicos, se valorará la experiencia previa en entornos de producción industrial o logística, así como la capacidad de aprendizaje, adaptación y destreza manual. La incorporación será inmediata.

Las condiciones ofrecidas incluyen un contrato temporal inicial de hasta seis meses a jornada completa y una incorporación directa a Renault Group. El salario bruto anual se sitúa entre los 20.662 y los 22.000 euros, además de beneficios sociales, programas de cuidado de la salud, descuentos para empleados y transporte de empresa desde diversos puntos de Valladolid hasta la factoría.

Las personas interesadas pueden inscribirse presencialmente en las oficinas de Randstad RPO en Valladolid, situadas en el Paseo Arco de Ladrillo 72-74. También pueden completar su inscripción a través del siguiente enlace.