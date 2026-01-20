La recaudación del impuesto de matriculación en 2025 alcanza los 747 millones de euros, un 3,86% menos

Archivo - Vehículos en un concesionario - Motoreto - Archivo

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La recaudación del impuesto de matriculación en 2025 alcanzó los 747 millones de euros, un 3,86% menos que en el año anterior, cuando la cifra ascendió hasta casi 700 millones de euros, según los datos publicados este martes por la Agencia Tributaria y recogidos por Europa Press.

En lo que respecta solo al mes de diciembre, la recaudación por el impuesto de matriculación se redujo un 10,07% interanual, situándose en los 70,98 millones de euros frente a los 78,93 millones ingresados por las arcas públicas en el último mes de 2024.

En 2025, las matriculaciones de vehículos (turismos, vehículos comerciales, autobuses, autocares y microbuses) registradas por la Agencia Tributaria y la patronal Anfac ascendieron a 1,14 millones de unidades, un 12,9% más que en el mismo período del año anterior.

La cuota media a ingresar en concepto de esta tasa se situó en 604 euros en promedio del año, lo que representa una bajada de 132 euros respecto al acumulado de 2024, lo que representa un descuento del 18,26%. De forma concreta, en el mes de diciembre la cuota promedio fue de 596 euros, unos 119 euros inferior a hace un año, lo que se traduce en un 16,6% menos.

EL PRECIO MEDIO DEL VEHÍCULO AUMENTA 41 EUROS EN DICIEMBRE

El precio medio (incluido el impuesto) que abonaron los consumidores españoles para comprar su coche en el mes de diciembre fue de 23.306 euros, lo que representa una caída en el coste del 0,17%, o 41 euros de diferencia, en la comparativa con el mismo mes del ejercicio anterior.

Entre enero y diciembre de este año, el precio medio del vehículo, por el contrario, asciende un 0,77%, hasta los 23.188 euros, una diferencia de 180 euros con respecto al mismo periodo del año pasado.

Las emisiones medias de los vehículos, por su parte, se consolidan de 108 gramos de dióxido de carbono (CO2) por kilómetro en lo que va de año, 9 gramos menos en términos interanuales (-7,69%).

Por último, el valor total de los vehículos adquiridos ha alcanzado los 2.774 millones de euros en diciembre, con un progreso del 7,6%, y los 28.685 millones en el acumulado de 2025, un 18,4% más en valores interanuales.