Renault Scenic E-Tech, el eléctrico francés con más de 600 km de autonomía, desde 39.900 euros- RENAULT

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Renault Scenic es una de las apuestas eléctricas del grupo Renault más interesantes actualmente en su porfolio desde su transición en motorización diésel a eléctrica en el año 2023. Precisamente su presentación se realizó en el Salón del Automóvil de Múnich antes de llegar a los mercados europeos en el primer trimestre de 2024.

Sin embargo, el modelo ahora recibe una ligera actualización con mejoras en autonomía, tiempos de recarga, conectividad y confort, además de nuevos elementos de diseño interior y exterior, aunque en la prueba realizada se ha utilizado una unidad anterior con batería LFP de 87 kWh y con un motor de 220 CV de potencia.

En una prueba en ciclo mixto de alrededor de unos 350 kilómetros circulando tanto en ciclos urbanos como en carretera, el consumo medio ha sido de unos 17 kWh/100 kilómetros alcanzando hasta el 14% de batería desde un 100% dejando unos 90 km de reserva.

Mientras que en ciudad, el consumo bajaba por debajo de los 16 kWh/100 kilómetros, en carretera sí que es un modelo que sufre más por sus características (4,47 metros) pudiendo superar los 22 kWh/100 kilómetros conduciendo por autovía (siguiendo los límites de seguridad legales).

Con estas cifras, el Scenic E-Tech permite afrontar desplazamientos urbanos y trayectos interurbanos, así como viajes largos por carretera, sin necesidad de recargar con frecuencia, ya que puede superar 400 kilómetros sin necesidad de recarga, algo que es especialmente demandado. Además, sus 545 litros de capacidad en el maletero son un argumento más para aquellos que decidan adquirirlo y viajar en familia.

UN RENOVADO SCENIC CON MÁS AUTONOMÍA

Ahora el modelo se renueva, y aunque mantiene una potencia de 220 CV, estará disponible con una batería de hasta 89 kWh, que permite alcanzar una autonomía homologada de hasta 642 kilómetros.

Su precio parte desde 39.990 euros para la edición de 67 kWh (467 km de autonomía) --que estará disponible en unos meses-- o desde 45.085 euros en la edición 'Techno' de gran autonomía con la batería anteriormente mencionada con química NMC.

Esta incorporación de batería de gran autonomía permitirá reducir en un 25% los tiempos de carga rápida en corriente continua. En estas condiciones, el vehículo puede pasar del 15% al 80% de batería en 28 minutos, con una potencia máxima de carga de 150 kW, manteniendo las cifras a la anterior versión en condiciones ideales.

MÁS CONECTIVIDAD Y NUEVAS FUNCIONES DIGITALES

El Scenic E-Tech eléctrico refuerza también su equipamiento tecnológico con la incorporación de Google Gemini como alternativa al Asistente de Google dentro del sistema multimedia openR link. El asistente de inteligencia artificial permite interactuar con el vehículo mediante lenguaje natural y gestionar solicitudes más complejas.

La marca incluye además 2 GB mensuales de datos durante tres años, o hasta la finalización del contrato de alquiler con Mobilize Financial Services, para utilizar aplicaciones descargadas desde Google Play.

Otra de las novedades es la llegada de la aplicación my rnlt, que permite consultar información del vehículo, comprobar el estado de carga de la batería y preparar recorridos desde el teléfono móvil para enviarlos al sistema de navegación.

El equipamiento tecnológico se completa con un cargador inalámbrico compatible con el estándar Qi2 y MagSafe, diseñado para facilitar la carga de teléfonos móviles compatibles y reducir el riesgo de sobrecalentamiento.

Por su parte, Google Maps incorpora nuevas opciones para personalizar las rutas en función de la red de recarga, la potencia de los cargadores y los métodos de pago disponibles.

NUEVOS MATERIALES Y CAMBIOS DE DISEÑO

La actualización incluye modificaciones en el habitáculo, con nuevos revestimientos y materiales orientados a mejorar el confort y aumentar el uso de componentes reciclados.

En el acabado techno, los asientos delanteros y traseros incorporan un nuevo tejido PET con más del 95% de hilo reciclado, combinado con un material texturizado que contiene al menos un 12% de material reciclado. El salpicadero presenta un acabado negro carbón con costuras inspiradas en el universo de los vehículos eléctricos.

El acabado esprit Alpine recibe, por su parte, una decoración interior con efecto titanio espectral, elaborada con piezas que contienen al menos un 75% de material reciclado.

En el exterior, el modelo estará disponible en siete colores de carrocería, entre ellos los nuevos azul antracita satinado y gris exo galaxy. También incorpora embellecedores delanteros y traseros en negro brillante y nuevos diseños de llantas de 19 y 20 pulgadas. Los tapacubos aerodinámicos contienen al menos un 72% de material reciclado.

MÁS SISTEMAS DE ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN

Renault ha introducido mejoras en el control de crucero adaptativo y en el sistema Active Driver Assist para ampliar el análisis del entorno y de las condiciones del tráfico.

Entre las novedades figura la función Multi Target, que permite realizar un seguimiento simultáneo de varios vehículos para anticipar incorporaciones, cambios de carril y desaceleraciones, especialmente en situaciones de tráfico denso.

El sistema incorpora además una visualización mejorada de los vehículos detectados, una corrección de trayectoria más reactiva, disponible hasta 70 kilómetros por hora, y una asistencia de parada de emergencia capaz de detener completamente el vehículo si el conductor no responde.

La función predictiva de eco-conducción utiliza mapas conectados para anticipar rotondas, curvas e intersecciones y puede reducir el consumo energético hasta un 6%, según los datos facilitados por la compañía.

Asimismo, el sistema Multi-Sense añade el modo Smart, que alterna automáticamente entre los programas Eco, Comfort y Sport en función del estilo de conducción.

El vehículo cuenta de serie con un sistema de supervisión del conductor mediante una cámara interior capaz de detectar fatiga y distracción. Esta tecnología también permite reconocer al usuario y recuperar sus preferencias de posición de conducción, multimedia, navegación e iluminación ambiental.

PRECIOS DESDE 39.990 EUROS

La gama española estará disponible inicialmente en tres configuraciones de equipamiento y batería, todas ellas con una potencia de 220 CV.

La versión techno con batería de autonomía confort tendrá un precio máximo recomendado de 39.900 euros, mientras que la variante techno de gran autonomía partirá de 45.085 euros. El acabado esprit Alpine de gran autonomía tendrá un precio recomendado de 47.685 euros.