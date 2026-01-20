El renting espera consolidar su peso en el mercado general de matriculaciones en 2026

Archivo - La inversión en vehículos de renting - FREEPIK - AER - Archivo

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El peso del renting en las matriculaciones totales del año 2025 ha sido del 25,74%, al sumar 351.287 vehículos matriculados, y el sector espera mantener este peso, o incluso elevarlo al 27% en el año 2026, según ha compartido este martes la Asociación Española del Renting (AER).

"Se ha dado un acelerón, especialmente después del verano, y esperamos mantener estas cifras deseadas y lógicas dentro de la realidad del parque automovilístico español", ha explicado el presidente de la AER, José-Martín Castro Acebes.

El peso del renting en el segmento de derivados y furgonetas es del 42,5%. "Es el gran renovador del segmento de vehículos comerciales", ha destacado el presidente de la AER, para añadir a continuación que el peso de los vehículos industriales de renting ha crecido en 1,33 puntos porcentuales, hasta llegar el 7,85% sobre el total de este segmento.

Durante su presentación anual de resultados, la AER ha informado de las cifras logradas por el sector del renting al cierre de 2025, un año en el que el parque móvil de vehículos de renting ha superado los 1,01 millones de vehículos, lo que supone un incremento del 6,95% respecto a 2024.

En total, se han registrado 351.287 unidades matriculadas en 2025, lo que supone un incremento del 4,51%, en relación con el cierre de 2024. "Ha sido un año excelente", ha resaltado el responsable de la AER.

La inversión total, realizada en la adquisición de vehículos nuevos por las compañías de renting en 2025, ha alcanzado los 8.178 millones de euros, un 7,35% más que en 2024, cuando se contabilizó una inversión de 7.618 millones de euros. Por su parte, la facturación ha ascendido hasta 9.512 millones de euros, un 8,44% más que en el año anterior.

El número de clientes de renting se situó en 277.230, con un incremento del 5,5% sobre 2024. La gran empresa ha elevado su parque de vehículos en renting en un 7,73%, con un peso sobre el total del 44,67-5 y un incremento en el número de clientes del 5,16%.

En segundo lugar se ubicaron las empresas medianas (de 5 a 24 vehículos) que registraron un incremento del 6,66% en parque, con un peso del 17,92% y un crecimiento del 6,18% en el número de clientes. Las pequeñas empresas (con hasta cuatro vehículos) aumentan su parque en renting un 6,12% y sitúan su peso en el 23,22%, hasta elevar sus clientes en un 5,08%.

VEHÍCULOS ELECTRIFICADOS, NOTABLE CRECIMIENTO

Los vehículos propulsados por energías alternativas (electrificados, híbridos, gas o hidrógeno) suponen el 51,3% de las matriculaciones y ya hay un parque de vehículos electrificados de 139.000 unidades, que representan el 14% del total del parque de renting. Esta cifra equivale a multiplicar por diez las unidades electrificadas de renting de 2019, cuando no se alcanzaban los 15.000 vehículos.

El crecimiento experimentado del parque de electrificados de renting en relación con 2024 es del 19,7%, Además, unos 50.000 vehículos, un 36% de estos 139.000 vehículos electrificados, son eléctricos puros.

"Para nosotros, lo importante es que el vehículo electrificado vaya creciendo. Según vayan llegando nuevas soluciones de vehículos eléctricos con autonomía sufiente y a precio asequible, se podría ver una reducción mayor y aún más rápida de los vehículos de renting de diesel", ha apuntado el presidente de la AER.

En cuanto a los vehículos más matriculados, las marcas más populares son Renault, Volkswagen y Peugeot, y los modelos más matriculados han sido la Citroën Berlingo, el Renault Clio y el Nissan Qashqai. Además, el 27,83% de los vehículos matriculados procede de una fábrica española.

"No tenemos nada en contra de las marcas chinas, pero la realidad es que el renting se apoya en las marcas más tradicionales por la consolidación de sus redes de ventas y distribución", ha explicado José-Martín Castro Acebes.

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES EN EL FUTURO

Entre los retos y desafíos que vienen para el futuro, la AER ha identificado el despliegue de la Ley de Movilidad Sostenible, recientemente aprobada, y que ve como "una oportunidad" para el sector, ya que le permitirá poner en marcha soluciones para las empresas que van a tener que analizar las necesidades de movilidad de sus empleados.

Por otro lado, la AER ha alertado sobre la regulación propuesta por la Unión Europea de la ecologización de flotas (que exige que una parte sustancial de los vehículos nuevos registrados por grandes empresas sea de bajas o cero emisiones).

"Nos preocupa es que esto pueda suponer un freno al crecimiento que se está produciendo en la entrada de las nuevas tecnologías en las empresas españolas. Porque cuando a una empresa le estás obligando a tomar decisiones que son antieconómicas, es decir, que van contra la lógica del mercado, lo que va a suceder es que puede que esas inversiones que ya está haciendo se frenen", ha explicado José-Martín Castro Acebes.

No obstante, el renting ve nuevas oportunidades de demanda, con la ampliación de las ofertas de renting a otras alternativas de movilidad urbana (como las motocicletas, que están experimentando una demanda creciente en el mercado del renting).