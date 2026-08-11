SAIC vende 2 millones de vehículos en todo el mundo hasta junio, con Europa como principal mercado

MG - SAIC

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

SAIC Motor, empresa matriz de MG, ha logrado unas ventas en el primer semestre de más de dos millones de unidades (2.045.000) en todo el mundo, que la convierten en mayor fabricante de automóviles de China.

De enero a junio, SAIC Motor vendió 796.000 vehículos de nuevas energías, un 23,1% más que el año anterior, que representan un 38,9% de las ventas totales.

Además, el pasado mes de mayo SAIC Motor se convirtió en el primer grupo automovilístico chino en superar los 100 millones de vehículos en producción y ventas acumuladas. "La confianza y el apoyo de 100 millones de usuarios constituyen el mayor respaldo a la filosofía de la compañía", ha manifestado SAIC.

Los mercados internacionales también registraron un fuerte crecimiento, con ventas que alcanzaron las 735.000 unidades en el primer semestre, un 48,7% más que el año anterior.

Europa es el mayor mercado regional de SAIC Motor en el extranjero. MG mantiene su liderazgo como la marca de automóviles china más vendida en Europa durante 11 años consecutivos. MG está presente en 34 mercados europeos, respaldada por una red de más de 1300 concesionarios

En el primer semestre de este año, MG vendió más de 190.000 unidades en la región, un aumento de más del 20% interanual, y aspira a alcanzar la cifra de 400.000 unidades para el cierre del año.

MG está reforzando su presencia en el continente a través de inversiones en capacidades locales de ingeniería, fabricación y cadena de suministro, incluyendo el desarrollo de una nueva planta de producción en Galicia.