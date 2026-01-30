Sánchez coincide con ACEA en la necesidad de incentivar la renovación del parque automovilístico - MONCLOA

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha coincidido este viernes con el presidente de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) y consejero delegado de Mercedes-Benz, Ola Källenius, en la necesidad de seguir avanzando en su implantación con medidas que incentiven la renovación del parque.

En una reunión en Moncloa, ambos han analizado el aumento de la penetración de los vehículos eléctricos en Europa y han abordado la transición verde y los retos del sector, el avance en soberanía tecnológica, el nuevo paquete de automoción anunciado por la Comisión Europea o la importancia de los acuerdos comerciales de Mercosur e India.

Durante el encuentro, han dialogado sobre el nuevo reglamento sobre el automóvil anunciado por la Comisión Europea, el impulso a nivel europeo de la movilidad eléctrica, conectada y sostenible, así como el avance hacia la soberanía tecnológica en España y Europa.

Dado el contexto geopolítico mundial actual, también han subrayado la relevancia de la firma de los acuerdos comerciales de Mercosur y el de India, suscrito esta semana por la Comisión Europea, que incluye la relajación de aranceles para el sector automovilístico.

El presidente ha puesto en valor la firme apuesta del Gobierno por el sector automovilístico en los últimos años, a través de instrumentos como el Plan de Recuperación. También ha incidido en el nuevo Plan España Auto 2030, anunciado el pasado mes de diciembre por el presidente del Gobierno y acordado con todos los actores del sector del automóvil, para apoyar la oferta y la demanda e impulsar la producción de vehículos eléctricos en España más económicos para los ciudadanos.

El Auto 2030 contempla un plan denominado Auto+, dotado con 400 millones de euros en 2026 para ayudas directas a la compra de vehículos eléctricos, el lanzamiento de otro Moves Corredores (con 300 millones, para desplegar puntos de recarga) y 580 millones más para el Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC).