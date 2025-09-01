El sector de la moto y los vehículos ligeros creció un 8% en agosto, hasta 18.540 unidades matriculadas

Archivo - El sector de la moto y los vehículos ligeros crece un 8% hasta agosto, según Anesdor - ANESDOR - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sector de la moto y los vehículos ligeros cerró agosto de 2025 con un total de 18.540 registros, lo que implica un crecimiento del 8% respecto a agosto 2024, según las cifras divulgadas este lunes por la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (Anesdor).

En el acumulado del año, el sector crece un 8,5% en los ocho primeros meses de agosto, con un total de 174.070 unidades registradas.

El mercado de las motocicletas cerró el pasado mes de agosto con un total de 16.798 matriculaciones, lo que supone un incremento del 10,5% respecto al mismo periodo de 2024. Por tipo de uso, el escúter creció un 11% (hasta 9.804 unidades), la moto de carretera lo hizo en un 13% (6.713 matriculaciones) y la moto de campo registró una caída del 33% (229).

Por canales de distribución, el de alquiler creció un 45% (279 unidades), el de empresa lo hizo en un 15% (1.335 unidades) y el de particulares en un 10% (15.184 unidades). En el acumulado, las motocicletas crecen un 10%, con 158.047 registros.

Respecto a los ciclomotores, con 881 unidades registradas, cayeron un 23,5% en el mes de agosto, con todos los canales de distribución cerrando en negativo el mes. De enero a agosto, los ciclomotores acumulan una caída del 5%, con 8.222 matriculaciones.

En cuanto al resto de mercados de vehículos de la categoría L, los cuatriciclos pesados cerraron en positivo agosto con un incremento del 29% (463 unidades), mientras que cuatriciclos ligeros y triciclos cerraron en negativo con caídas del 4,2% (182 unidades) y del 22% (216 unidades), respectivamente.

En lo que respecta al conjunto del sector por comunidades autónomas, el mayor crecimiento lo experimentaron Cantabria (+36%), Ceuta y Melilla (+34,4%) y Asturias (+26%). El ránking por unidades matriculadas lo lideraron Andalucía (4.407 unidades), Cataluña (3.539) y la Comunidad Valenciana (2.076).

LA CATEGORÍA L ELÉCTRICA CAYÓ UN 18,2% EN AGOSTO

El sector de la moto y vehículo ligero eléctrico cerró con un total de 629 matriculaciones (-18,2%). En el acumulado, crece en un 14,2% (7.159 unidades).

La moto eléctrica (cómputo de ciclomotor, escúter y motocicleta) cayó en agosto un 22,2% (526 unidades). Las motocicletas registraron un incremento del 49,2% (91 unidades), el escúter creció un 8% (341 unidades) y el ciclomotor cayó un 69% (94 unidades). En el acumulado, la moto eléctrica suma un total de 5.847 unidades (+15,1%).

En cuanto a los canales de distribución de la moto eléctrica, cerró en positivo el canal de alquiler, con un incremento del 51,4% (112 unidades). El canal particular cerró con una caída del -14,4% (292) y el de empresa cayó un 53,6% (121 unidades).

En lo que al resto de vehículos de categoría L respecta, los microcoches cerraron agosto con un incremento del 32,4% y los triciclos lo hicieron con una caída del 53%.

Para el secretario general de Anesdor, José María Riaño, los datos de agosto vuelven a arrojar cifras positivas para el sector, "muestra de que los ciudadanos son cada vez más conocedores de las ventajas que aportan estos vehículos en la movilidad diaria".

"En un mes como el de septiembre, en el que vuelve la normalidad a la movilidad en las ciudades, se evidencia que la eficiencia y agilidad de estos vehículos son fundamentales a la hora de descongestionar el tráfico. Ahora bien, es necesario que las Administraciones avancen en las diferentes regularizaciones teniendo en cuenta las características particulares de estos vehículos, para aprovechar bien las ventajas que aportan y lograr una movilidad más sostenible", ha añadido.