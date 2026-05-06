Sernauto constituye su Comisión de Relaciones Institucionales para dar voz al sector automovilístico

Comisión de Relaciones Institucionales de Sernauto - SERNAUTO

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto) ha celebrado la reunión constitutiva de su nueva Comisión de Relaciones Institucionales y Asuntos Públicos, una iniciativa acordada por su Junta Directiva con el objetivo de reforzar la capacidad de influencia, anticipación y posicionamiento estratégico del sector en un entorno marcado por la creciente complejidad regulatoria, industrial y geopolítica.

La creación de esta comisión responde a un cambio de paradigma en el que la competitividad industrial ya no depende únicamente de la excelencia productiva, sino también de la capacidad de los sectores para participar activamente en la definición del marco regulatorio que condiciona su desarrollo.

En este contexto, Sernauto da un paso adelante para consolidar una interlocución "más estructurada, consolidada y proactiva" ante las instituciones.

La comisión estará presidida por Mireia Arroyo, vicepresidenta de Sernauto y directora corporativa de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing de Gestamp, y reúne a representantes de empresas asociadas con responsabilidades en el ámbito institucional y de asuntos públicos.

Este foro de alto nivel está orientado a la coordinación sectorial, la construcción de posicionamientos comunes y el seguimiento de los principales desarrollos normativos a nivel nacional y europeo. Además, desde esta Comisión se trasladará información clave a los asociados, con el objetivo de que conozcan de primera mano y de forma clara y accesible el estado de las regulaciones que más afectan al sector, reforzando así la transparencia y el valor de la comunicación interna.

Desde el área de Relaciones Institucionales de Sernauto, liderada por José Portilla, director general de la Asociación, se ha impulsado la puesta en marcha de esta Comisión enmarcada en los objetivos del Plan Estratégico interno 2026-2028.

La Comisión será coordinada por Ana Ibáñez, responsable de Relaciones Institucionales y Asuntos Públicos, quien impulsará la articulación de los trabajos, la alineación de posiciones sectoriales y el seguimiento de los principales dossiers estratégicos en curso.

"Este nuevo órgano permitirá avanzar hacia una aproximación más estructurada y proactiva ante las iniciativas regulatorias, reforzando la capacidad del sector para anticipar riesgos, identificar oportunidades y participar de forma activa en los procesos de toma de decisión en ámbitos clave como la política industrial, la transición energética o la competitividad global", ha desatacado Sernauto.