El sindicato BUB rechaza el ERTE de Bridgestone, que busca tener "manos libres para despedir" en 2024

La empresa comunica su decisión sobre el expediente para lograr "garantizar la eficiencia y competitividad de las plantas y su futuro"



BILBAO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato BUB ha afirmado que no ha suscrito el Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) que la multinacional japonesa Bridgestone aplicará en sus plantas en España desde diciembre de este año y durante 2024, por no haber quedado "acreditadas las causas", y por lo recogido en la página 25 del Informe Técnico, en el que la empresa apunta a la necesidad de "poder tener las manos libres para despedir el año que viene, si la situación no mejora".

"Es cierto que nunca antes habíamos firmado una cláusula de mantenimiento del empleo en un ERTE, pero igual de cierto es que nunca antes nos habían dejado tan claro sus intenciones. En ningún ERTE anterior se había incluido semejantes afirmaciones", ha indicado BUB en un comunicado.

El ERTE afectará a 890 trabajadores de la fábrica de Basauri (Bizkaia), dedicada a la producción de cubierta de camión, que se cerrará durante 75 días, en periodos que van desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2024. En el caso de también vizcaína planta de Usansolo, la medida se aplicará durante 56 días, de diciembre de 2023 a septiembre de 2024, y tendrá efecto en una plantilla de 43 personas.

La planta de Burgos, que cuenta con una plantilla de 1.455 personas, cerrará durante 19 días, por lo que será la sede menos afectada, mientras la planta de Puente San Miguel, en Cantabria, que cuenta con una plantilla de 426 personas y que se dedica a la producción de cubierta agrícola y camión, cerrará 117 días, comenzando en diciembre de este año y se prolongará hasta septiembre de 2024.

El sindicato BUB ha destacado que "por primera vez Bridgestone va camino de iniciar un ERTE sin acuerdo sindical, ya que con tan solo el respaldo de CC.OO., que suman 4 de los 13 miembros del Comité Intercentros, ningún otro sindicato ha querido apoyar este ERTE".

En esta ocasión, el complemento ofrecido por la empresa a los trabajadores en ERTE es del 85%. "Es una fuerte contradicción firmar un ERTE ahora, avalando futuros despidos", ha criticado, para añadir que, ante la situación a la que les está llevando la empresa, que considera el "preámbulo de la negociación del convenio", considera una "buena noticia" que no haya acuerdo, ya que los trabajadores podrán defenderse "mejor", algo para lo cual ya están trabajando los servicios jurídicos de BUB.

EMPRESA

Por su parte, la dirección de Bridgestone Manufacturing ha insistido en que ha abordado las negociaciones relativas al Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) en las fábricas de Burgos, Basauri, Usansolo y Puente San Miguel, "con la máxima disposición al diálogo, para intentar alcanzar la solución más beneficiosa posible para todas las partes implicadas".

En un comunicado, ha recordado que el pasado martes, 5 de diciembre, concluyó el plazo legalmente establecido para el periodo de consultas "con la sexta y última reunión de la comisión negociadora", que finalizó sin acuerdo.

Finalmente, ha añadido, la empresa ha comunicado este lunes a la representación sindical "su decisión final sobre el ERTE", con el objetivo de "dar respuesta a la compleja coyuntura actual del mercado", de forma que se logre "garantizar la eficiencia y competitividad de las plantas y su futuro".