Skoda lanza Peaq, su primer SUV eléctrico de siete plazas con más de 638 kilómetros de autonomía

Skoda lanza Peaq, su primer SUV eléctrico de siete plazas con más de 638 km de autonomía - KODA AUTO

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Skoda ha presentado el nuevo Peaq, su nuevo buque insignia eléctrico y el SUV más grande fabricado hasta la fecha por la marca checa con el que refuerza su estrategia de electrificación y amplía su gama de vehículos de cero emisiones.

Ya está disponible para pedidos en España con la llegada de las primeras unidades previstas para noviembre, su precio que arrancará en 41.900 euros con ayudas del Plan Auto+ y promociones de la marca.

Con una longitud de 4,87 metros y una distancia entre ejes de casi tres metros, el Peaq destaca por su amplitud interior y por ofrecer un maletero de hasta 935 litros en configuración de cinco plazas, la mayor capacidad de carga de cualquier modelo de la marca. Además, incorpora un compartimento delantero de 37 litros destinado al almacenamiento de cables y pequeños objetos.

BATERÍA DE ALTA CAPACIDAD Y HASTA 638 KM DE AUTONOMÍA

El nuevo modelo, que estará disponible con hasta siete plazas y una autonomía superior a los 638 kilómetros, se sitúa en la parte alta de la oferta eléctrica de la compañía y se convierte en el primer vehículo de Skoda dentro del segmento de los D-SUV.

El Peaq montará dos capacidades de batería, 63 kWh (esta versión no se comercializará en España) y 91 kWh, esta última batería de mayor capacidad jamás montada en un vehículo eléctrico de Skoda.

Igualmente, habrá tres variantes de propulsión (dos variantes en España), con potencias de entre 150 kW (204 CV) y 220 kW (300 CV) con posibilidad de elegir entre tracción trasera o tracción total.

Para mayor comodidad de conducción, el Peaq admitirá conducción con un solo pedal, así como carga bidireccional, lo que permitirá utilizar fuera del vehículo la energía almacenada en la batería.

El consejero delegado de Skoda Auto, Klaus Zellmer, ha señalado que el nuevo modelo representa "un nuevo punto de referencia para Skoda" y permitirá ampliar el atractivo de la marca hacia nuevos grupos de clientes, manteniendo sus atributos tradicionales de espacio, practicidad y relación calidad-precio.

UN 'LOUNGE SOBRE RUEDAS'

La firma define el interior del Peaq como un "lounge sobre ruedas". Desde el punto de vista estético, el Peaq adopta el lenguaje de diseño 'Modern Solid' de la marca y estrena varias soluciones inéditas en Skoda, como los tiradores de puertas enrasados y un techo panorámico electrocrómico de más de 2,1 metros cuadrados con control dinámico de transparencia.

El modelo también contará desde su lanzamiento con una versión Sportline, caracterizada por elementos exteriores en negro brillante, detalles específicos de diseño y un habitáculo con orientación más deportiva.

El nuevo SUV de la firma checa podrá equipar un paquete 'Relax' con asientos ventilados y con función masaje, reposapiernas ergonómicos, aplicación de bienestar integrada y un sistema de sonido premium desarrollado junto a Sonos con 16 altavoces y 755 vatios de potencia.

Asimismo, incorpora una nueva pantalla vertical de infoentretenimiento de 13,6 pulgadas basada en Android, siendo la primera de este formato en un vehículo de la marca.

También dispondrá de carga inalámbrica para dos teléfonos móviles de hasta 25 vatios y una llave digital compatible con dispositivos iPhone y Android.

En materia de seguridad, el SUV llevará consigo diez airbags y sistemas avanzados de asistencia a la conducción como Front Assist, Side Assist, Crossroad Assist, Turn Assist y control de crucero predictivo.

Opcionalmente podrá equipar el sistema Travel Assist 3.0, la tecnología de asistencia más avanzada desarrollada hasta ahora por Skoda.