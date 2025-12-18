S&P sube la calificación de Renault a 'BBB-' por sus "sólidas" perspectivas financieras

Archivo - Renault - Uli Deck/dpa - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

S&P ha elevado este jueves la calificación crediticia de Renault a 'BBB-' gracias a las sólidas perspectivas de flujo de caja libre durante al menos los próximos dos años.

En concreto, la agencia crediticia prevé que el flujo de caja libre (FOCF) de Renault sobre ventas se mantendrá cercano al 2% durante los próximos dos años. Si bien esto representa una marcada disminución en comparación con el nivel cercano al 4% registrado en 2023-2024, es consistente con una calificación de 'BBB-'.

"También esperamos que Renault mantenga una política financiera prudente que equilibre la rentabilidad para los accionistas con la protección de su posición de caja neta", ha explicado la agencia crediticia.

Por su parte, la perspectiva estable indica que espera que S&P que Renault pueda soportar las débiles condiciones del mercado europeo sin que sus indicadores crediticios ni su liquidez se deterioren significativamente.

"Es probable que la compañía lo logre gracias a las mejoras significativas en la gestión de la combinación de modelos y los costes durante los últimos dos años, impulsadas por los lanzamientos al mercado tanto en el segmento de vehículos eléctricos como en el de motores de combustión interna", ha añadido.

La agencia ha apuntado que podría rebajar la calificación si observáramos un debilitamiento significativo de la posición competitiva de Renault en Europa. Esto podría deberse a la creciente competencia de los fabricantes chinos, posiblemente combinada con condiciones más desfavorables en el mercado automovilístico.

Asimismo, aunque S&P no lo ve probable a corto plazo, podría elevar la calificación de Renault si la compañía logra expandirse internacionalmente y consolidar sus alianzas, a la vez que protege su cuota de mercado en su mercado local, Europa.