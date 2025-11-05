Stellantis Pro One, líder en vehículos comerciales hasta octubre, con 57.396 matriculaciones (+13%)

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Stellantis Pro One, la división de vehículos comerciales del grupo automovilístico francés formado por furgones y furgonetas de las marcas Citroën, Fiat, Opel y Peugeot, ha alcanzado una cuota de mercado del 36,7% en el mercado español de vehículos comerciales hasta octubre, con con 57.396 unidades registradas en lo que va de año, un 13% más que en el mismo periodo de 2024.

"A falta de sólo dos meses para terminar 2025, los furgones y furgonetas de Stellantis Pro One mantienen su primera posición en el mercado español", ha destacado la compañía.

Además, solo en octubre, Stellantis Pro One mantiene su liderazgo en el mercado con un 34,8% de penetración. En total, los vehículos comerciales de las marcas Citroën, Fiat Professional, Opel y Peugeot han sumado 5.885 unidades matriculadas en el décimo mes del año

Por marcas, Peugeot entra en el podio del mercado de vehículos comerciales, con 20.727 unidades registradas en lo que va de año y una cuota del 13,43%. Asimismo, cabe destacar el crecimiento de Opel que, con 9.798 matriculaciones en el acumulado del año, presume de un incremento de volumen del 63% respecto al mismo periodo del año pasado.