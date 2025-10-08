Stellantis reincorpora a Francesco Ciancia desde Mercedes-Benz y nombra nuevo responsable para Europa

Emanuele Cappellano será el director de Operaciones para Europa, en sustitución de Jean-Philippe Imparato

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Stellantis ha realizado nuevos nombramientos en su equipo directivo, entre los que destaca la designación de Emanuele Cappellano, actual responsable de Stellantis Pro One, la división de vehículos comerciales de la compañía, como director de operaciones de Stellantis en Europa, y la reincorporación de Francesco Ciancia.

Cappellano sustituye en este cargo a Jean-Philippe Imparato, que pasará a enfocarse a tiempo completo en Stellantis & You y en Maserati, en esta última firma de la compañia automovilística en calidad de consejero delegado.

En sustitución de Cappellano como director de Stellantis en Sudamérica ha sido nombrado Herlander Zola, actual director de Operaciones Comerciales en Brasil y y director de Vehículos Comerciales Ligeros en Sudamérica.

Para la región de Oriente Medio y África, así como para la división de Micromovilidad, se ha acordado el nombramiento de Samir Cherfan, y para China y Asia-Pacífico se ha escogido a Grégoire Olivier, actualmente director de Estrategia en China.

Philippe de Rovira, anteriormente director de las regiones de África, Oriente Medio y Asia-Pacífico, deja Stellantis para emprender nuevos proyectos profesionales, como se hizo público en julio.

NUEVO DIRECTOR GENERAL DEL ÁREA DE FABRICACIÓN

Stellantis también ha aprobado este miércoles el nombramiento de Francesco Ciancia como nuevo director general del área de Manufacturing, con efecto a partir del próximo 1 de noviembre, fecha en la que se producirá su regreso a la compañía.

Ciancia se reincorpora a Stellantis desde Mercedes-Benz, donde ha desarrollado su labor como director de Operaciones de Mercedes-Benz Vans Operations en Stuttgart, Alemania, iniciando la transformación de su red de producción.

Antes de unirse a Mercedes-Benz en 2022, Ciancia trabajó en Fiat Chrysler Automobiles (FCA) y Stellantis comenzando en 2001, con responsabilidades como director de planta del centro de Kragujevac (Serbia), director de Fabricación en Latinoamérica y director de Fabricación para Maserati y Marcas Premium en Europa, Oriente Medio y la región de África.

Otro de los nombramientos ha sido el de Ralph Gilles, que se une al equipo directivo de Stellantis como director global de Diseño. De esta forma, el órgano de responsabilidad de Stellantis está compuesto por 15 nombres, entre los que figuran el reciente nombramiento de Joao Laranjo como director financiero.

"Con estos nuevos nombramientos estamos promoviendo talentos excepcionales de dentro y fuera a roles de liderazgo mientras preparamos nuestro negocio para el éxito futuro. También estamos afinando nuestro enfoque regional al asignar responsabilidad específica para nuestras organizaciones de Asia-Pacífico y Oriente Medio y África", ha afirmado el consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa.