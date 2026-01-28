Stellantis Vigo suspenderá tres turnos de una de sus líneas por falta de componentes debido al temporal

Archivo - Producción del Opel Combo en la planta de Stellantis Vigo. - OPEL - Archivo

VIGO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La factoría viguesa del grupo automovilístico Stellantis suspenderá tres turnos de trabajo en una de sus líneas de producción por la falta de componentes debido a las condiciones meteorológicas adversas que vive la península en los últimos días.

En concreto, la dirección de la compañía ha informado a sus empleados de que el Sistema 2 de la planta, donde se ensamblan las furgonetas del grupo, no tendrá actividad en los turnos de tarde y noche de este miércoles y en la mañana del jueves.

"Por causas de fuerza mayor, derivadas de condiciones meteorológicas adversas que están impactando en nuestros aprovisionamientos, se cancela la actividad productiva en todos los talleres vinculados al Sistema 2, en los turnos de tarde y noche del miércoles 28 de enero, y en el turno de mañana del jueves 29 de enero", recoge la firma, esperando volver a operar en la tarde de este jueves.