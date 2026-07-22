STM Ford pide reunirse con Sánchez y que ayudas estén condicionadas a "restablecer salarios perdidos"

Archivo - Varios trabajadores en la fábrica de Ford, a 12 de junio de 2024, en Almussafes, València, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de STM Intersindical Valenciana en la fábrica de Ford de Almussafes (Valencia) ha pedido reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la visita a la factoría que el jefe del Ejecutivo realizará este jueves.

De conseguir mantener este encuentro, el sindicato exigirá al Gobierno que "adopte las medidas necesarias para que una empresa que ha recibido cientos de millones de euros de dinero público sitúe a los trabajadores y trabajadoras en el centro de sus decisiones". También reclamará que "cualquier ayuda pública futura quede condicionada al restablecimiento de los derechos laborales y de los salarios perdidos durante los últimos años".

Así lo ha señalado el sindicato en un comunicado tras conocer que Pedro Sánchez, visitará este jueves la planta de Ford en Almussafes (Valencia), según han confirmado fuentes gubernamentales. Al acto, en el que está previsto que se den a conocer novedades sobre las operaciones en Europa de la firma automovilística, también asistirán varios ministros y el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

"Queremos aprovechar esta ocasión --ha indicado STM-- para hacer una petición pública. Pedimos a Pedro Sánchez, presidente de un Gobierno que se define como democrático, comprometido con el pueblo y con la clase trabajadora, que mantenga una reunión con este sindicato o, al menos, con la totalidad del Comité de Empresa, y no únicamente con el sindicato afín a su partido, el sindicato mayoritario que, a nuestro juicio, se ha plegado a los intereses de la empresa", ha aseverado en alusión a UGT.

STM ha apuntado que el presidente "realmente quiere conocer la situación de los trabajadores y trabajadoras de Ford, la incertidumbre que han soportado durante los últimos cinco años y escuchar todas las voces de la representación sindical, tiene una oportunidad única para reunirse con la totalidad del Comité de Empresa, con UGT y con STM Intersindical Valenciana. Allí podremos trasladarle, de forma clara y directa, la realidad que viven las personas trabajadoras", ha señalado.