Suzuki comienza a producir vehículos eléctricos en Gujarat (India)

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La firma japonesa Suzuki ha comenzado a producir el vehículo eléctrico eVitara en su planta de Gujarat, en India, desde donde se exportará a más de 100 países y regiones de todo el mundo, incluyendo Europa y Japón.

Al evento asistieron el primer ministro de India, Narendra Modi, el ministro principal del estado de Gujarat, Bhupendra Patel, el embajador de Japón en India, Keiichi Ono, y el director representante y presidente de Suzuki, Toshihiro Suzuki. Además, participaron aproximadamente 600 personas, entre ellas representantes del Gobierno de India, el Gobierno del estado de Gujarat y personal de Suzuki.

Las baterías de iones de litio de este modelo se fabricará en TDSG, una empresa conjunta fundada por Suzuki, Toshiba Corporation y Denso Corporation para la fabricación de baterías de iones de litio para automóviles.

TDSG se fundó en 2017 para garantizar un suministro estable de baterías de iones de litio para automóviles en India y promover vehículos ecológicos en el país. Como primera planta de India en producir baterías de iones de litio a nivel de celda, TDSG inició la producción de baterías para vehículos híbridos suaves en 2021. Desde entonces, ha producido baterías para más de un millón de vehículos.

"Suzuki ha colaborado en la transición de la movilidad en India durante más de cuatro décadas. Mantenemos nuestro compromiso de apoyar la visión de la India de una movilidad verde sostenible y de contribuir a su desarrollo", ha afirmado el director de Suzuki, Toshihiro Suzuki.

Con el concepto de 'crucero versátil y emocional", el eVitara presenta un diseño que combina tecnología avanzada y robustez, un sistema de propulsión BEV que ofrece una experiencia de conducción ágil y precisa, un sistema de tracción a las cuatro ruedas eléctrico "Allgrip-e" que proporciona no solo capacidad todoterreno, sino también un potente rendimiento, y una plataforma de nuevo desarrollo "Heartect-e" específica para BEV.