Archivo - Tesla Model 3 es el vehículo eléctrico más vendido en agosto y el Kia EV3 ocupa el segundo puesto. - TESLA - Archivo

En el mercado de híbridos enchufables, el MG EHS se convierte en el ganador de agosto

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tesla ha colocado su vehículo eléctrico Model 3 como el turismo eléctrico de batería (BEV, por sus siglas en inglés) más vendido en el mes de agosto en España, con 1.146 unidades entregadas, que repuntan un 516% en términos interanuales y suponen una cuota del 16,3% del mercado, según los datos facilitados este martes por Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

Una diferencia más que notable ha obtenido Tesla sobre el segundo clasificado, el Kia EV3, que ha tenido un desempeño destacado en agosto de 476 unidades. El tercer lugar lo ha ocupado el 'urbanita' de BYD, el Dolphin Surf, el cual --con cuatro meses de vida en España-- ha anotado 451 ventas en el octavo mes del año.

Entre los diez modelos más vendidos se encuentran el Toyota BZ4X, que ha alcanzado las 358 ventas, y el Renault 5, con un total de 320, para cerrar el 'top 5'. El resto, el BYD Atto 2 entregó 308 unidades en agosto, seguido del Tesla Model Y (288 unidades), el Mini Mini (286 ejemplares), el Dacia Spring (188 ventas) y por último, el Skoda Elroq, con 177 anotaciones.

Una mención especial merece el Model Y, ya que tras caer sus ventas un 20,4% sobre agosto de 2024, pierde la segunda posición en el ranking acumulado de ventas entre enero y agosto en el mercado de eléctricos, con 3.570 ventas anotadas. En su lugar, Kia EV3 le ha ganado la partida, tras su gran mes de agosto y sumar 3.682 entregas en el año. El líder indiscutible sigue siendo Model 3 de Tesla, con 5.691 comercializaciones, un 14,6% más que hace un año.

El 'top 5' más vendido en el año lo cierran el R5 de Renault con 3.017 ventas y el Toyota BZ4X, con 2.270 entregas hasta el momento

LAS VENTAS DE TESLA DESPUNTAN EN AGOSTO

Las ventas de Tesla se duplicaron en el mes de agosto en un 161%, totalizando 1.435 unidades matriculadas, en un mes en el que las matriculaciones de coches eléctricos subieron un 153%.

No obstante, la marca dirigida por el magnate Elon Musk también aumenta sus ventas hasta el mes de agosto, con 9.303 vehículos vendidos hasta el octavo mes de 2025, un 11,6% más que en 2024 después de que la semana pasada la marca presentase un resultado económico 6,98 millones de euros en ganancias (un 15,3% más) en 2024 y tras vender 16.675 vehículos. Con estos datos, en 2025 hasta el momento la compañía norteamericana sigue en buena sintonía para mejorar sus números con respecto a 2024.

Por el contrario, el principal competidor de la marca estadounidense en vehículos eléctricos a nivel mundial, BYD, ha multiplicado por cinco (414,6%%) sus ventas, hasta las 1.827 unidades. Además, en ocho meses, el fabricante chino sigue superando con mucha diferencia a Tesla, ya que ha vendido en España 14.181 unidades (+675,3%).

EL MG EHS ASALTA EL MERCADO DE HÍBRIDOS ENCHUFABLES EN AGOSTO

Por primera vez en su historia, la marca china MG coloca uno de sus modelos como el más vendido en un mes en el mercado de híbridos enchufables en España.

En el mes de agosto, el MG EHS ha roto barreras tras comercializar 919 modelos de su modelo compacto, que le han permitido alcanzar un 11,6% de cuota de mercado en este tipo de vehículo.

De esta manera, el Toyota RAV 4 se ha visto relegado al segundo puesto, con 660 entregas en el octavo mes del año y en tercer lugar ha aparecido el Jaecoo 7, que con muy pocos meses de presencia en España, ha confirmado 567 ventas en el último mes. El 'top 5' lo han cerrado en el octavo mes del año el Toyota C-HR, con 540 entregas, y el BYD Seal U, con 506 matriculaciones

En lo que se refiere al acumulado de ventas de híbridos enchufables, se mantiene el BYD Seal U como líder, con 6.154 unidades, seguido muy de cerca del Toyota C-HR, que lleva vendidos 6.141 matriculaciones --tan solo 13 unidades menos-- y tras su gran rendimiento en agosto, el MG EHS supera al Ford Kuga en el tercer lugar con 4.739 ventas de este modelo.

Los últimos lugares del 'top 5' pertenecen al Ford Kuga, que ha vendido en España 4.379 ejemplares y el Clase GLC de Mercedes, con un total de 3.633 unidades.

Por último a destacar, dos modelos Cupra y fabricados en España se instalan en el 'top 10' de ventas hasta agosto en el mercado de enchufables con el octavo y décimo lugar.

En concreto, completan el 'top 10' de modelos enchufables el Jaecoo 7 con 3.564 ventas; el RAV 4, con 3.417 ejemplares; el Cupra Formentor, con 2.554 comercializaciones; el Hyundai Tucson, con 2.198 matriculaciones, y el Cupra Terramar, que cierra la tabla con 2.097 entregas.