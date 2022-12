Toyota avanza cómo serán los nuevos C-HR y BZ y el Prius enchufable no tiene fecha para España

También ha revelado cómo será el futuro Lexus deportivo 100% eléctrico

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Toyota ha desvelado los primeros detalles de los futuros modelos C-HR y BZ, al tiempo que ha apuntado que para el nuevo Prius híbrido enchufable, presentado hace unos días, todavía no existe una fecha definida para su comercialización en el mercado español, según ha informado la marca en el 'Kenshiki Forum' organizado en Bruselas.

En el marco de este evento, la empresa también ha revelado los avances del Lexus Electrified Sport, un coche de concepto que anticipa la visión de la marca premium del grupo para un futuro vehículo deportivo 100% eléctrico.

En cuanto al Toyota C-HR, cuya versión actual es el sexto modelo más vendido en lo que va de año en el mercado español, el fabricante ha indicado que el anticipo presentado se trata de una "primera visión, pero muy real", de un vehículo que "pronto" llegará a las carreteras europeas.

En ese sentido, se prevé que el nuevo Toyota C-HR llegará al mercado europeo con versiones híbridas enchufables y también con opciones híbridas.

En lo relativo al diseño, uno de sus rasgos más distintivos es un frontal que recuerda al tiburón martillo, mientras que las aberturas de la parrilla se reducen y los faros "se adelgazan" para ofrecer una imagen de "alta tecnología". Asimismo, otro de los aspectos más llamativos en el avance del nuevo C-HR es que la carrocería es tricolor.

SEIS MODELOS DE BZ EN EUROPA EN 2026

Acerca de la nueva gama de todocaminos compactos correspondientes a la submarca BZ ('Beyond Zero'), la idea de Toyota es competir en el segmento C con vehículos que utilizan materiales "sostenibles" y que también brindan un "rendimiento dinámico, tecnología punta y una apariencia elegante".

De este modo, el fabricante prevé introducir seis modelos de la familia BZ en Europa para 2026 en los que, desde el punto de vista del diseño, predomina una aerodinámica con aspecto futurista en el que destacan las ruedas empujadas hacia las esquinas para una "postura agresiva", unos voladizos cortos y un diseño del habitáculo más estrecho.

En el interior también se muestra un "estilo vanguardista" con "acabados 'premium'" acordes con el concepto BZ (orientado a la neutralidad en carbono) e incluye asientos hechos con materiales reciclados y de origen vegetal.

Toyota también ha señalado que el coche de concepto que adelanta la visión de la submarca BZ ha sido desarrollado en el centro de diseño de la marca en Francia.

EL FUTURO DEPORTIVO ELÉCTRICO DE LEXUS

En el 'Kenshiki Forum' también se ha revelado la visión de Lexus para su futuro deportivo 100% eléctrico, del cual se espera que tenga una aceleración que le permita pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo dos segundos.

En cuanto al diseño, desde Lexus han destacado las "líneas amplias" que establecen una nueva identidad inspirada en la velocidad y en las "acrobacias aéreas",

En este contexto, Lexus ha asegurado que en su hoja de ruta figura el desarrollo de nuevas tecnologías y vehículos que "maximicen el potencial de la electrificación" no solo para mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones, sino también para ofrecer un mayor nivel de rendimiento y dinámica.

En ese sentido, el vicepresidente de Toyota Motor Europe a cargo de Lexus en Europa, Pascal Ruch, ha asegurado en el foro de Bruselas que los vehículos eléctricos de batería 2tomarán la delantera", pero que mientras persisten los desafíos de infraestructura de recarga y suministro de electricidad la continuará desarrollando una gama de tecnologías electrificadas para satisfacer las "diversas necesidades" de los clientes.

EL PRIUS PLUGIN LLEGARÁ A EUROPA A MEDIADOS DE 2023

En cuanto al nuevo Prius híbrido enchufable, Toyota ha señalado que se prevé que llegue a Europa a mediados de 2023. Sin embargo, todavía no hay una fecha definida para su lanzamiento al mercado español y no se ha decidido cuál será el primer país del 'Viejo Continente' al que llegará.

El nuevo Prius desarrolla una potencia máxima de 223 caballos y, a falta de la homologación final, cuenta con una autonomía para el modo de conducción completamente eléctrico de 69 kilómetros y sus emisiones son de 19 gramos de dióxido de carbono por kilómetro.