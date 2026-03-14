Toyota Corolla 5 puertas, un modelo cautivador por su consumo, etiqueta 'ECO' y desde 26.750 euros

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Toyota Corolla 5 puertas es una de las opciones más adecuadas del mercado para aquellos conductores que hacen muchos kilómetros en carretera gracias a su motorización híbrida que le hace merecedor de una etiqueta 'ECO' en la DGT, unos consumos de gasolina muy razonables y con un precio de partida de 26.750 euros desde su versión de acceso Active.

Este modelo, que se enmarca entre los compactos del segmento C --4,37 m de largo, 1,79 m de ancho y 1,43 m de alto--, quizá no compite en precio con algunos de sus rivales como el Honda Civic, Seat León, el Mazda3 o el Peugeot 308 en el momento de la compra, pero sí en un mediano y largo plazo gracias a su capacidad para mantener unos niveles de consumo inferiores a los 5 l/100 km.

La versión de acceso, denominada Hybrid 140, combina un motor de gasolina de 1,8 litros con un motor eléctrico para alcanzar una potencia conjunta de 140 CV, con un consumo homologado de entre 4,4 y 4,7 litros por cada 100 kilómetros.

De hecho, durante la prueba realizada a partir de la edición 'Active' de este modelo con unos 300 kilómetros (el 80% de ellos en carretera) de recorrido y siguiendo las normas de velocidad, el consumo fue en promedio de 4,6 litros.

Asimismo, este motor permite una entrega de 0 a 100 km/h en 9,2 segundos, cuenta con una velocidad máxima de 180 km/h y el tanque de gasolina alberga hasta 43 litros (con los parámetros de la marca el recorrido total con un depósito completo se sitúa en unos 680 km).

EDICIÓN 'GR SPORT' CON 178 CV DE POTENCIA

En cuanto a acabados, el Toyota Corolla 5 puertas cuenta con el acabado de serie 'Active', la variante 'Style Plus' --el tope de gama de acabado aunque con motor de 140 CV-- y la terminación 'GR Sport', para aquellos conductores que busquen una versión más deportiva de este modelo.

De hecho, la gama 'GR Sport' de este modelo se completa con una configuración de motor añadida Hybrid 200 que permite una entrega de 178 CV de potencia y una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,3 segundos. Aquí el consumo homologado por la marca se coloca en los 5 l/100 km, con unos datos también muy destacables con respecto a otros competidores en su mercado.

Del lado de los precios, la gama 'Style Plus' parte desde 31.000 euros al contado en España mientras que las terminaciones 'GR Sport' están disponibles a partir de 28.750 y 31.050 euros, en función del motor elegido.

Independientemente del acabado y del motor elegido, todas las configuraciones equipan una batería de 4 kW autorrecargable.

EQUIPAMIENTO SENCILLO, PERO CON LO NECESARIO EN CONFORT Y TECNOLOGÍA

Desde el acabado básico, el compacto de Toyota incorpora un amplio equipamiento tecnológico y de seguridad. Entre los sistemas disponibles se encuentra el paquete de asistentes 'Toyota Safety Sense', que incluye control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, frenada automática de emergencia o cambio automático de luces largas.

Además, durante la prueba realizada, esta quinta generación de Toyota con este modelo nos ha mostrado que es un modelo muy silencioso, con buena maniobrabilidad con el volante, una suspensión muy delicada pese a la poca altura de este modelo con respecto al suelo y con una respuesta rápida al pedal tanto en aceleración como en frenada.

Además, el modelo integra climatizador bizona, cuadro digital de 12,3 pulgadas, pantalla multimedia de 10,5 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, cargador inalámbrico para smartphones y cámara de visión trasera.

Sin embargo, las plazas traseras no son su fuerte, fruto de su distancia entre ejes de 2,64 metros, pero son perfectamente válidas para ocupar cuatro pasajeros con comodidad. En contrapartida, el maletero tiene una capacidad de 360 litros, un volumen bastante bueno para un coche de su segmento.

Las versiones más equipadas añaden elementos como el sistema de sonido premium, asientos tipo 'bucket' deportivos calefactables , 'head-up display' proyectado en el parabrisas, cristales traseros tintados, alerta de tráfico trasero cruzado o llantas de 18 pulgadas.