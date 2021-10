Toyota estrena el bZ4x, el primer todocamino de la nueva submarca 'beyond Zero' (bZ)

Archivo - El bZ4x, el primer todocamino de la nueva submarca 'beyond Zero' (bZ)

Archivo - El bZ4x, el primer todocamino de la nueva submarca 'beyond Zero' (bZ) - TOYOTA - Archivo

Autonomía esperada de 450 kilómetros

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa japonesa Toyota ha estrenado este viernes mundialmente el nuevo bZ4X, el primer modelo, un todocamino, de una nueva serie de vehículos eléctricos de batería, denominada 'beyond Zero' (bZ).

El nuevo bZ4X es el primer modelo eléctrico desarrollado en su totalidad por Toyota y el primer vehículo fabricado en la nueva plataforma específica para modelos eléctricos de la compañía, basada en la filosofía e-TNGA y desarrollada en colaboración con Subaru.

Toyota, según un comunicado, ha desarrollado un diseño elegante y robusto para el bZ4X, que se adapta tanto a la vida urbana moderna como al campo, fusionando la imagen avanzada de un modelo eléctrico con las cualidades de un todocamino.

La larga distancia entre sus ejes da lugar a una gran amplitud dentro del habitáculo, de cinco plazas y también a un generoso maletero.

La incorporación de la batería como parte integral del chasis permite un bajo centro de gravedad, un "excelente" equilibrio entre los ejes delantero y trasero y una elevada rigidez de la carrocería, lo que da lugar a "una seguridad, un confort de marcha y un tacto de conducción sobresaliente".

El bZ4X con tracción delantera monta un motor eléctrico de 204 caballos y 265 Newton/metro de par, que le sirve para acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 8,4 segundos y para alcanzar una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora.

La batería de ion de litio de alta densidad tiene una capacidad de 71,4 kilovatios/hora, con la que es de esperar que disponga de una autonomía de más de 450 kilómetros provisionalmente, según el ciclo WLTP. Además, en línea con los objetivos de desarrollo para la batería, no se espera más que una pequeña reducción de su rendimiento, de alrededor del 10%, en diez años de uso, o 240.000 kilómetros, lo que antes suceda.

Este modelo incorporará la tercera generación del sistema Toyota Safety Sense, con funciones nuevas y mejoradas que ofrecen protección contra un abanico aún mayor de riesgos habituales de accidente. Puede funcionar en colaboración con el conductor para hacer posible el objetivo "cero muertos y heridos en accidentes de tráfico" de Toyota.

El bZ4X se presentará en Europa el próximo 2 de diciembre, para posteriormente abrirse un proceso de reserva 'online' para aquellos clientes que quieran ser los primeros en poder asegurarse una de las primeras unidades que se fabricarán.

YARIS CROSS ELECTRIC HYBRID BY ARENA MARTÍNEZ

Por otro lado, Toyota ha presentado la colaboración con la diseñadora Arena Martínez, que ha personalizando una unidad del nuevo Yaris Cross Electric Hybrid, la nueva propuesta de Toyota para el segmento de los todocaminos compactos.

La madrileña define su nueva creación como un coche "alegre", con una historia detrás muy llamativa. Durante el confinamiento, Arena llevó a cabo una colaboración con su padre para dar forma a una colección de cerámicas que ahora saltan a la calle, ya que se ha inspirado en ellas.

Con un fondo blanco como lienzo, Arena Martínez ha dado forma a un exterior marcado por los trazos de diferentes colores que recorren toda la carrocería. Su firma está presente en el portón del maletero.

El toque Arena Martínez llega también al interior con detalles personalizados tanto el salpicadero como en la zona de la palanca del cambio y los pasos de puertas, que incluyen su firma en los delanteros y el slogan 'You are the canvas' en los traseros.