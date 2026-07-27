Toyota se une como accionista a Cellcentric, empresa de baterías de Daimler Truck y Grupo Volvo - TOYOTA

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Volvo, Daimler Truck, Cellcentric y Toyota han firmado un acuerdo vinculante para que Toyota se incorpore como socio y accionista en igualdad de condiciones a Cellcentric, de modo que cada uno de los propietarios posea un tercio de la empresa.

La formalización de la operación está supeditada a la obtención de las autorizaciones reglamentarias pertinentes. Se espera que la operación se complete a finales de 2026 o principios de 2027. No se espera que la operación tenga ningún impacto significativo en los resultados ni en la situación financiera del Grupo Volvo.

A través de esta colaboración, las partes pretenden reforzar la posición de Cellcentric como desarrollador y fabricante de sistemas de pilas de combustible para aplicaciones comerciales de gran tonelaje.

Una vez completada la operación, Toyota se convertirá en socio en igualdad de condiciones en Cellcentric junto con el Grupo Volvo y Daimler Truck. Mediante la colaboración con asociaciones sectoriales y socios de toda la cadena de valor del hidrógeno, los socios pretenden apoyar activamente el desarrollo del suministro y la infraestructura de hidrógeno, así como impulsar el ecosistema del hidrógeno.

Cellcentric seguirá operando como una empresa independiente y autónoma y prestará servicio a una amplia gama de clientes en el transporte pesado por carretera y todoterreno, así como en otras aplicaciones pesadas, como autocares, generación de energía estacionaria, ferrocarril y maquinaria pesada todoterreno.

El Grupo Volvo, Daimler Truck y Toyota seguirán compitiendo de forma independiente en todas las demás áreas de sus respectivos negocios.