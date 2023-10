UGT advierte que la situación en Ford Almussafes "ha cambiado por las "dudas" de la empresa

Avisa a la dirección que no podrá "pretender negociar un nuevo ERTE sin dar explicaciones y reafirmar su compromiso con la plantilla"



VALENCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT en Ford Almussafes ha advertido de que la situación en la fábrica valenciana "ha cambiado de la inicialmente prevista", y ha subrayado que la plantilla de la factoría vive "una realidad tan imprevista como inmerecida", un escenario que atribuye a las "dudas" de la compañía.

En un comunicado, el sindicato mayoritario ha considerado que "no es necesario especular mucho" para tener "la certeza de que estamos a las puertas de un nuevo excedente de personal", pero en este sentido avisa de que la situación es "bastante diferente de lo que debería ser".

Así, señalado que la fábrica "debería estar a las puertas de la negociación de un 4º ERE o, en su defecto, un enésimo ERTE, a la vez que tendrían que estar produciéndose inversiones y modificaciones en las líneas de producción para lanzar un nuevo vehículo eléctrico en 2025".

Sin embargo, ha considerado "evidente" que la situación "ha cambiado de la que inicialmente había prevista", por lo que ha avisado a la dirección de Ford de que "no podrá pretender negociar un nuevo ERTE sin dar explicaciones y reafirmar su compromiso con la UGT y la plantilla" de Almussafes, que ahora vive "una realidad, fruto de las dudas de Ford, tan imprevista como inmerecida".

En este contexto, desde UGT han asegurado que el "cambio de paradigma del automóvil en su transición hacia lo eléctrico parece que ha instalado a Ford en la duda permanente de que estrategia seguir para dar continuidad a su negocio en Europa".

"GARANTIZAR LA FUTURA CARGA DE TRABAJO"

Mientras tanto, han recalcado, "el tiempo corre y la carga de trabajo en la fábrica disminuye, sin atisbo de solución, salvo continuar adelgazando la plantilla planteando más despidos". No obstante, ha apuntado que esto "ya no será posible si Ford no garantiza la futura carga de trabajo".

Al respecto, desde el sindicato mayoritario han informado de que el próximo viernes 27 de octubre visitarán la factoría el recién nombrado director mundial de fabricación de Ford, Kumar Galhotra, y el director de la división Ford Pro, Ted Cannis, junto al vicepresidente de Ford Europa, Kieran Cahill, con quienes UGT mantendrá una reunión.

Antes de ese encuentro, desde UGT han indicado que durante "más de 20 años, aunque también hemos vivido momentos difíciles, los acuerdos de Ford con UGT siempre se han cumplido", por lo que esperan "que también en esta ocasión se acabe cumpliendo el Acuerdo por la Electrificación".

Por último, han insistido en que la "inacción" de Ford como "consecuencia de su indecisión" no puede "perpetuarse en el tiempo", puesto que es "imprescindible tomar decisiones y reaccionar cuanto antes para no perder el tren del futuro de la nueva movilidad". "En Almussafes hemos demostrado en multitud de ocasiones ser capaces de asumir cualquier reto, pero hay que tomar decisiones ya, de lo contrario nos enfrentaremos a la paradoja del asno de Buridán", han zanjado.

En las últimas semanas, debido a la reducción de ventas, la fábrica de Almussafes está aplicando jornadas industriales para detener la producción.

El año pasado se anunció que la fábrica de Almussafes era la elegida por Ford para producir su nueva plataforma de vehículos eléctricos a partir de 2025, una decisión que aseguraba la carga de trabajo en los próximos años, pero no evitó que se tuviera que redimensionar la plantilla con un ERE que ha afectado a 1.124 trabajadores.

El Ministerio de Industria ha aprobado la solicitud de Ford para la línea de baterías de la segunda convocatoria del Perte VEC, con 37,6 millones de euros, y la empresa también ha solicitado las ayudas dirigidas a la cadena de valor del vehículo eléctrico.