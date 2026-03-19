UGT y CCOO valoran los "avances" en la negociación de Renault aunque ven "insuficiente" ligar la subida salarial al IPC

Archivo - Imagen de archivo de la factoría de Renault en Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO han valorado los "avances" en la negociación del convenio colectivo que está en marcha con la Dirección de Renault España en la que se ha presentado un "ambicioso" Plan Industrial para las plantas españolas, aunque ven "insuficiente" ligar la subida salarial al IPC durante la vigencia de convenio y han subrayado la necesidad de incluir la cláusula de revisión al alza.

UGT ha valorado el plan industrial presentado con los cinco coches para las factorías españolas y ha reconocido el "esfuerzo y la pelea" de la dirección española en Francia para conseguir está adjudicación, al tiempo que ha recordado la importancia de la firma de la prórroga de convenio que ha sido necesaria para poder posicionar las plantas, frente al grupo, ya que hace un año "no había proyectos".

En un comunicado recogido por Europa Press, UGT ha asegurado que "no es más que la primera parte de lo que merecen los trabajadores españoles", por lo que la otra parte del reconocimiento del Grupo Renault "tiene que venir acompañada de mejoras laborales, económicas y sociales, en la mesa de negociación".

La empresa ha comenzado la reunión con la insistencia de desligar el salario del IPC y ha propuesto subidas fijas cada año de vigencia de convenio --1,5 por ciento, 1,5 por ciento, uno por ciento--.

Finalmente, la empresa ha accedido a la petición de ligar la subida salarial al IPC durante la vigencia de convenio, aunque todavía es "insuficiente", un punto en el que UGT ha recordado la necesidad de incluir la cláusula de revisión al alza.

La empresa también ha retirado la pretensión de incluir el diez por ciento de la Prima de producción, pero ha insistido en la necesidad de modificarla por la nueva realidad sin las factorías de Motores y Sevilla.

En cuanto a empleo, UGT ha rechazado las ETT, el turno fijo de tarde obligatorio, la reducción del porcentaje de excedencia y la limitación de turnos fijos por conciliación, mientras que sobre la jornada ha incidido en la importancia de reducir la jornada y mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores.

"AVANCES INSUFICIENTES"

Por su parte, el secretario general Intercentros de CCOO en funciones de Renault España, Sergio García Delgado, ha señalado que el presidente de Renault Group España, Josep Maria Recasens, ha puesto encima de la mesa un plan industrial condicionado a la negociación del convenio colectivo, en la cual se plantea para Palencia tres plataformas y dos para Valladolid, todo ello condicionado a hablar de flexibilidad y de contención de costes.

Después, en la reunión se ha avanzado en diferentes puntos, pero uno de los más importantes ha sido el salario, donde la empresa en un principio estaba "fija" en la subida de un 1,5 por ciento para 2026 y 2027 y de un uno por ciento para 2028, aunque después de "largas negociaciones" se ha conseguido que la empresa "ceda" hasta poner un IPC cada uno de los años.

"Esto es un avance pero es totalmente insuficiente que en la plataforma conjunta de la comisión negociadora llevamos un salario ligado al IPC con más tres todos los años", ha expresado el representante sindical.

De hecho, ha remarcado que CCOO "no va a ceder" a ello ya que el IPC permite mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y se quiere aumentar. "Siendo optimistas en esta reunión y viendo avances por parte de la empresa, aunque suficientes, creo que estamos en predisposición de ir negociando y sobre todo ver qué podemos avanzar por ambas partes", ha concluido.

NEGOCIACIÓN "ESTANCADA"

En la misma línea, CGT ha señalado que la negociación sigue "estancada, sin ningún beneficio para la plantilla de Renault", después de que la empresa haya aceptado ligar el salario a la subida del IPC durante la duración del convenio y también retirar de su plataforma las reducciones del 15 por ciento de los pluses festivos, nocturno y turnicidad.

Lo cual, para CGT, es "claramente insuficiente" puesto que no supone "ninguna mejora" en las condiciones salariales, ya que a pesar de los grandes beneficios empresariales la plantilla únicamente vería cómo no pierde capacidad adquisitiva.

Con respecto a la Prima Resultados la dirección ha presentado los nuevos condicionantes para calcularla y retira la propuesta de pasar un diez por ciento de la prima de producción a la de resultados. Propuesta que tendremos que estudiar con calma.

La empresa también aboga por convertir la Prima de Contribución Individual a una prima colectiva, sin garantizar una cuantía mínima, cosa que, para CGT, es "totalmente inaceptable" al considerar que esto puede llevar a "discrepancias y enfrentamientos entre compañeros".

En lo referente a la jornada laboral la empresa retira su propuesta de ampliar los días de apertura de año, cosa igualmente "escasa" ya que se solicita una reducción de un día por año de convenio.

Para CGT, la dirección lo "único que acepta es retirar puntos en los que reduciría o eliminaría derechos adquiridos en anteriores convenios, pero no ofrece nada que mejore las condiciones laborales, a pesar de los beneficios que anuncian año tras año y los grandes esfuerzos realizados por la plantilla, que de esta manera siguen sin verse reconocidos".

En cambio, la dirección "sigue obcecada en la eliminación de los periodos generales de disfrute de vacaciones, dejando 18 días preferentemente en verano, tres en Navidad y cuatro volanderos".