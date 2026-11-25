La Unión Europea frena la venta del BYD Ti7 en Europa por copiar al Defender - BYD

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un Tribunal de Países Bajos ha prohibido provisionalmente a BYD comercializar en la Unión Europea su todocamino de siete plazas Ti7, al considerar que infringe los derechos de diseño del Defender de Jaguar Land Rover (JLR).

La decisión supone un revés para los planes de expansión de la compañía china en Europa, donde esperaba introducir este modelo el próximo año, aunque ya está disponible en el mercado de Reino Unido.

La resolución judicial considera que los elementos característicos y distintivos del diseño del Defender están presentes en el modelo de BYD y que las diferencias alegadas por el fabricante chino no son suficientes para descartar la infracción.

El fabricante asiático ha manifestado su desacuerdo con la decisión y ha anunciado que recurrirá el fallo. BYD sostiene que el Ti7 es fruto de un "trabajo de diseño independiente y que no infringe los derechos de propiedad intelectual de Jaguar Land Rover. "Recurriremos a todas las vías legales a nuestro alcance para demostrar que esta decisión es un error", ha emitido la firma china en un comunicado.

Desde Jaguar Land Rover, propiedad del grupo indio Tata Motors, han defendido que tomarán las medidas legales necesarias para proteger su propiedad intelectual.

La prohibición permanecerá vigente mientras se resuelve el procedimiento judicial, cuya decisión definitiva está prevista para el próximo año. La medida también impide a BYD producir este modelo en territorio comunitario, incluida su futura planta de Hungría, hasta que se resuelva el litigio.

UN MODELO QUE TODAVÍA NO SE VENDE EN LA UE

El BYD Ti7, comercializado en China bajo la marca Fangchengbao, todavía no se encuentra a la venta en la Unión Europea, aunque la compañía tenía previsto introducirlo en el mercado europeo durante 2027 como su todocamino de mayor tamaño.

El vehículo ya está disponible en Reino Unido, donde se ofrece con un precio de partida ligeramente inferior a las 48.000 libras (unos 57.400 euros). Esta tarifa lo sitúa alrededor de 20.000 libras (unos 23.900 euros) por debajo de un Defender con características similares.

La decisión judicial llega después de que Jaguar Land Rover iniciase acciones legales contra BYD a principios de este año para defender el diseño de su modelo más representativo. El Defender es el vehículo más vendido de la marca británica, con más de 100.000 unidades comercializadas en todo el mundo durante 2025.

UN REVÉS PARA LA EXPANSIÓN EUROPEA DE BYD

El conflicto judicial se produce en un momento en el que BYD está acelerando su expansión internacional para compensar la debilidad de la demanda en su mercado doméstico y la presión sobre sus márgenes de beneficio.

La compañía tiene previsto comenzar la producción en serie de vehículos en su nueva fábrica de Hungría a principios de 2027 y estudia la posibilidad de establecer una segunda instalación industrial, concretamente en Francia.

BYD anunció en la jornada de ayer el inicio de unas negociaciones "exclusivas" con Ineos Automotive para adquirir su planta de fabricación de Hambach, en Francia, con el objetivo de producir vehículos para los clientes europeos en suelo francés, descartando así la posibilidad de España como futura sede pese a admitir a Europa Press hace dos semanas que el mercado nacional estaba entre las candidatas.

"Nuestro compromiso con Europa es a largo plazo. La inversión que proponemos en Hambach refleja nuestra confianza en Francia y nuestra ambición de seguir creciendo en Europa. Queremos ofrecer a los consumidores europeos la posibilidad de elegir vehículos fabricados en Francia que acerquen a sus hogares nuestra tecnología y nuestras innovaciones en movilidad eléctrica", declaró ayer la vicepresidenta ejecutiva de BYD, Stella Li, en un comunicado.

BYD, EN PLENA EXPANSIÓN POR EUROPA

Además, el fabricante chino ha incrementado su presencia comercial en el continente. Hasta el mes de octubre, BYD se ha convertido en el principal comercializador de vehículos de procedencia china con un total de 237.137 unidades, con un incremento del 150% con respecto al año anterior.

De igual forma, por segundo año consecutivo se convertirá en el fabricante líder en Europa de vehículos electrificados y también de eléctricos por encima de Tesla.

En el caso de España, BYD superó el pasado mes de octubre a MG como su principal rival chino en el mercado con más de 36.700 ventas y un crecimiento del 105%.