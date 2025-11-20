Valeo confirma previsiones para 2025 y estima unas ventas de hasta 24.000 millones de euros para 2028

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Valeo ha confirmado sus previsiones de ventas, resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado y margen operativo para el año 2025, marcado por un entorno "exigente", según ha explicado este jueves en el marco de su Capital Market Day.

En concreto, las ventas se situarán este año alrededor de 20.500 millones de euros, ligeramente por debajo de la cifra de negocio de 2024, que fue de 21.500 millones de euros.

En esta línea, la compañía francesa ha revisado al alza la previsión de flujo de caja libre antes de intereses, que ahora se espera que sea ligeramente superior a la previsión (por encima de 550 millones de euros).

PREVISIONES PARA LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS

Asimismo, durante el evento, Valeo también ha presentado su plan Elevate 2028, en el que expone su trayectoria financiera para los próximos tres años, hasta 2028. De cara a entonces, Valeo prevé unas ventas de entre 22.000 y 24.000 millones de euros, un margen operativo del 6-7% y un flujo de caja libre después de intereses de al menos 500 millones de euros.

Se espera que este mayor nivel de generación de efectivo dé como resultado un ratio de apalancamiento inferior a 1,0 veces el Ebitda ajustado, alineando así los indicadores clave de rendimiento (KPI) financieros de la compañía con su objetivo de alcanzar una calificación de grado de inversión en 2028.

"Basándose en su liderazgo tecnológico bien establecido y reconocido en el mundo de la automoción, el Grupo se compromete a seguir aumentando de forma constante los beneficios, generar mayores niveles de efectivo y volver al crecimiento de las ventas", ha sostenido la compañía.