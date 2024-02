La venta de coches en Reino Unido arranca 2024 con un crecimiento del 8,2%, hasta 142.876 unidades

La venta de vehículos eléctricos alcanza la cifra del millón de unidades desde 2002, subiendo un 21% en el primer mes del año



MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en el mercado británico alcanzaron un volumen de 142.876 unidades en enero, un 8,2% de crecimiento en comparación con los 131.994 ejemplares comercializados en el mismo mes de 2023, según datos de The Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

La organización ha destacado que este ha sido el mejor comienzo de año desde 2020, antes del Covid, cuando se registraron 149.279 matriculaciones, y también que marca el décimoctavo mes consecutivo de expansión en el mercado británico.

Asimismo, en enero se alcanzó el hito del millón de unidades de BEV registradas desde 2002, tras matricular en el primer mes del año 20.935 unidades, un aumento interanual del 21%, aunque las perspectivas para 2024 apuntan a una cuota de mercado del 21%, 1,2 puntos porcentuales menos que lo previsto en octubre.

En cuanto a los modelos más demandados, el Kia Sportage lideró el mercado británico en el primer mes del año con 4.239 unidades vendidas, por delante del Ford Puma (4.201 unidades) y del Nissan Qashqai, que cerró el podio con 4.008 unidades.

En cuarta posición se situó el MG HS (3.413 unidades), seguido del BMW Serie 1 (3.204 unidades), el Mini (3.079 unidades), el Audi A3 (2.648 unidades), el Volkswagen Golf (2.456 unidades), el Nissan Juke (2.421 unidades) y el Hyundai Tucson (2.373 unidades), que cerró el 'top 10'.

Por otro lado, el número de turismos y todoterrenos híbridos matriculados en enero se redujo hasta las 18.744 unidades, un 1,2% menos en comparación con los 18.976 ejemplares vendidos en el primer mes de 2023, mientras que los híbridos enchufables crecieron un 31,1% interanual, hasta las 11.944 unidades vendidas.

El número de matriculaciones de coches diésel en Reino Unido en enero fue de 9.348 unidades, un 10,1% menos en la comparativa interanual, mientras que los de gasolina se incrementaron un 7,5%, hasta las 81.905 unidades.

La organización ha valorado que su mercado es el único que combina una fecha de finalización de ventas para 2035 con una cuota de mercado obligatoria para vehículos eléctricos, "pero sin ningún incentivo para los consumidores", al tiempo que han destacado que "está cada vez más claro" que los compradores privados necesitan más apoyo para realizar el cambio.

"El gobierno debe utilizar el próximo presupuesto para apoyar a los compradores privados de vehículos eléctricos, reduciendo temporalmente el IVA a la mitad para reducir las emisiones de carbono, impulsar el crecimiento económico y ayudar a todos a hacer el cambio", ha subrayado el director ejecutivo de SMMT, Mike Hawes.

Asimismo, las perspectivas para 2024 del mercado británico son de 1,974 millones de unidades, lo que supondría un aumento de unas 4.000 unidades respecto a la estimación de octubre para todo el año.