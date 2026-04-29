Las ventas de furgonetas, camiones y autobuses en la UE crecen un 0,6% en el primer trimestre

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MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de furgonetas, camiones y autobuses en la Unión Europea (UE) crecieron un 0,6% interanual en el primer trimestre del año, hasta sumar un total de 435.378 unidades matriculadas, frente a las 435.091 anotaciones del mismo periodo del año anterior, según los datos divulgados este miércoles por la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA).

"El mercado europeo de vehículos comerciales comenzó 2026 con buen pie, aunque el rendimiento varió según el segmento. Si bien el crecimiento en los segmentos de furgonetas y camiones refleja una recuperación desde una base baja, el segmento de autobuses destaca por su sólido dinamismo a principios de año", ha apuntado ACEA.

Las ventas de furgonetas nuevas en la Unión Europea crecieron un 2,3%, hasta 360.648 unidades, con resultados dispares en los cuatro mercados más grandes. España registró el mayor incremento (+13%), seguida de Francia (+3,7%). Por el contrario, Alemania e Italia experimentaron descensos del 9% y el 1,7%, respectivamente.

Las matriculaciones de camiones nuevos en la UE también aumentaron un 10,7%, alcanzando las 81.766 unidades. Este crecimiento se debió principalmente a un aumento del 12,6% en las ventas de camiones pesados, junto con un incremento más moderado del 0,7% en las matriculaciones de camiones medianos.

Entre los principales mercados, Polonia (+32,8%) y España (+17,1%) registraron aumentos de dos dígitos, seguidas de Alemania (+6,9%). Por el contrario, Francia experimentó un descenso del 1,4% con respecto al primer trimestre de 2025.

Las ventas de autobuses nuevos en el bloque comunitario aumentaron un 24,5%, alcanzando las 10.964 unidades. Entre los principales mercados, Alemania registró un fuerte incremento (+34,7%), seguida de Italia (+23,7%) y Francia (+22%). Por otro lado, España experimentó un descenso (-6,2%), mientras que Polonia registró un notable aumento del 62,6%.

PROGRESO LENTO EN LA ELECTRIFICACIÓN

Por otro lado, la cuota global de vehículos eléctricos está aumentando, pero el progreso sigue siendo demasiado lento, ya que la adopción en el mercado aún se ve limitada por la falta de condiciones favorables.

El diésel sigue siendo la opción preferida para los compradores de furgonetas nuevas en la UE, aunque las matriculaciones disminuyeron (-0,8%) hasta las 288.484 unidades, lo que redujo su cuota de mercado al 80% (desde el 82,5% en el primer trimestre de 2025).

Las furgonetas eléctricas crecieron un 42%, capturando una cuota de mercado del 12%, un aumento desde el 8,7% en el primer trimestre de 2025. Los modelos de gasolina disminuyeron un 27,1%, reduciendo su cuota de mercado al 3,7% (desde el 5,2%). Las matriculaciones de furgonetas híbridas también aumentaron un 42,1%. Sin embargo, solo representan un 3,5% del mercado de la UE.

En el mercado de camiones, el diésel mantuvo su dominio. Los camiones diésel representaron el 92,4% de las nuevas matriculaciones en la UE, un 11% más, mientras que los camiones eléctricos crecieron un 40,1%, asegurando el 4,4% del mercado (desde el 3,5% del año pasado).

Francia (+66,3%) y Alemania (+58,9%) lideraron esta expansión, mientras que los Países Bajos (-1,3%) experimentaron un descenso. En conjunto, estos mercados representaron el 71% del total de matriculaciones para este segmento.

De su lado, las matriculaciones de autobuses eléctricos nuevos en la UE aumentaron un 36%, con una cuota de mercado que pasó del 20% en el primer trimestre de 2025 al 21,8%. Las matriculaciones de autobuses diésel también aumentaron un 24,8%, manteniendo una cuota de mercado del 65,7%. Por el contrario, las matriculaciones de autobuses híbridos eléctricos experimentaron un descenso del 10,6%, representando ahora el 5,1% del mercado.