Archivo - Las ventas de turismos eléctricos de ocasión crecieron casi un 50% en el primer trimestre - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de turismos eléctricos de ocasión crecieron un 48,8% durante el primer trimestre del año, hasta alcanzar las 8.886 unidades, en un contexto en el que el mercado de segunda mano registró un ligero incremento del 0,7%, con un total de 538.343 operaciones, según datos de las patronales Ganvam y Faconauto.

Igualmente, los híbridos enchufables también experimentaron un fuerte avance, con una subida del 51,3% y un volumen de 13.710 unidades, lo que eleva el peso conjunto de los modelos electrificados hasta el 4,2% del mercado de ocasión, frente al 2,9% registrado en el mismo periodo del año anterior.

Por el contrario, los vehículos con motores de combustión tradicional continúan perdiendo cuota. Los diesel, que aún concentran el 47,8% de las operaciones, registraron una caída cercana al 6%, mientras que los de gasolina descendieron un 1,3%, hasta representar el 35,8% del total.

CRECE EL MERCADO IMPULSADO POR MARZO

En el mes de marzo, las ventas de turismos usados alcanzaron las 196.841 unidades, lo que supone un incremento del 5,5%, impulsado principalmente por las compras de las empresas alquiladoras para reforzar sus flotas ante la campaña turística de Semana Santa.

Este dinamismo favoreció especialmente a los vehículos más jóvenes. Así, los modelos de menos de un año registraron un crecimiento del 33,3% durante el mes, consolidando la tendencia hacia un rejuvenecimiento del parque.

En el conjunto del trimestre, los turismos de hasta cinco años aumentaron un 10,4%, hasta las 147.452 unidades, representando ya más del 27% del total de operaciones. En cambio, los vehículos de mayor antigüedad siguen perdiendo peso. Los coches de más de 15 años, que aún suponen cuatro de cada diez transacciones, acumulan un descenso del 1,7% en lo que va de ejercicio.

APUESTA POR RENOVAR EL PARQUE

Las patronales del sector consideran que la evolución del mercado refleja la necesidad de incentivar la retirada de los vehículos más antiguos y contaminantes, en línea con los objetivos de la futura normativa de movilidad sostenible.

En este sentido, defienden que fomentar la sustitución por modelos más jóvenes no solo contribuiría a reducir las emisiones, sino también a mejorar la seguridad vial al disminuir la antigüedad media del parque automovilístico.

Por comunidades autónomas, destaca el fuerte crecimiento de Madrid, con un incremento cercano al 49% en marzo con 37.299 unidades, mientras que otras regiones como Comunidad Valenciana o Baleares registraron caídas del 12% (19.955) y del 7% (4.883) en el mercado de ocasión durante el mismo periodo.

Por su parte, Andalucía fue la región con más ventas de turismos de ocasión en el tercer mes del año con 34.805 unidades, aunque con un leve descenso del 4,3%. Igualmente, regiones como Cataluña o Castilla-La Mancha crecieron en el mes de marzo un 5,3% y un 16,3% con un total de 26.807 y 12.183 unidades, respectivamente.

En el sumatorio del trimestre, Madrid lidera las entregas de modelos de ocasión con 98.654 unidades, un 38,8% más seguida de Andalucía con 95.004 registros (-6,5%) y de Cataluña con 74.517 apuntes (+2,7%). Completan el 'top 5', la Comunidad Valenciana con 57.885 unidades, un 15,8% debido a sus menores operaciones en comparativa con los meses posteriores a la DANA y Castilla-La Mancha con 30.901 vehículos (+3,1).