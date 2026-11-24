Coches circulan por la A2 durante la marcha lenta de vehículos y bicicletas. - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de turismos nuevos en la Unión Europea alcanzaron las 9,45 millones de unidades entre enero y octubre de 2026, lo que supone un incremento del 5,4% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, según los datos publicados por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA).

El mercado comunitario mantiene así su evolución positiva durante los diez primeros meses del año, en un contexto marcado por la transformación de la oferta automovilística y el avance de las tecnologías electrificadas.

Los vehículos híbridos (HEV) continúan siendo la opción preferida por los compradores europeos, mientras que los eléctricos puros consolidan su crecimiento y ganan peso en el conjunto de las matriculaciones.

En concreto, los HEV concentraron el 36% de las matriculaciones de turismos en la UE, con un total de 3,4 millones de unidades, lo que representa un crecimiento interanual del 9,6%.

Por su parte, los coches eléctricos de batería alcanzaron las 2,21 millones unidades hasta octubre, un 50% más que en los diez primeros meses de 2025. Esta evolución elevó su cuota de mercado hasta el 23,4%, frente al 16,4% registrado un año antes.

También han avanzado los híbridos enchufables, cuyas matriculaciones aumentaron un 17%, hasta las 961.959 unidades. Esta tecnología representó el 10,2% del mercado europeo, frente al 9,2% del mismo periodo del ejercicio precedente.

CAEN LAS MATRICULACIONES DE GASOLINA Y DIÉSEL

En contraste con el comportamiento de las tecnologías electrificadas, los vehículos de combustión tradicional continuaron perdiendo terreno en el mercado europeo.

Las matriculaciones de turismos de gasolina han descendido un 20,1% entre enero y octubre, hasta situarse en 1,96 millones de unidades. Su cuota de mercado cayó al 20,8%, frente al 27,4% contabilizado en el mismo periodo de 2025.

El retroceso ha sido generalizado entre los principales mercados europeos. Francia registró una caída del 36,9%, mientras que Alemania experimentó un descenso del 24,5%, España del 19,3% e Italia del 16,6%.

El diésel mantuvo igualmente su tendencia negativa, con 652.364 unidades matriculadas, un 20,6% menos. Su participación en el mercado se redujo hasta el 6,9%, frente al 9,2% del año anterior.

En conjunto, gasolina y diésel representan el 27,7% de las nuevas matriculaciones en la Unión Europea, frente al 36,5% de los diez primeros meses de 2025.

ALEMANIA LIDERA EL MERCADO EUROPEO

Entre los principales mercados comunitarios, Alemania se mantuvo como el mayor mercado de la Unión Europea, con 2,47 millones de turismos matriculados y un crecimiento del 4,9% hasta octubre.

Italia ocupa la segunda posición, con 1,39 millones de unidades y un avance del 8,3%, seguida de Francia, que contabiliza 1,38 millones matriculaciones, un 4,4% más.

España se sitúa en cuarta posición, con 1.01 millones de unidades, por delante de Polonia, que alcanzó las 526.415 matriculaciones, un 9,5% más.

En el mercado de vehículos eléctricos puros, Alemania matriculó 698.230 unidades y un incremento del 60,7%. Francia registró 449.300 unidades, un 79,4% más, mientras que Dinamarca alcanzó las 140.728 matriculaciones, un 41% más.

Italia destacó especialmente en el mercado de híbridos enchufables, con un crecimiento del 73,1%, hasta las 138.441 unidades. España también registró un avance significativo, del 32,3%.

BYD Y LOS FABRICANTES CHINOS ACELERAN SU CRECIMIENTO

Por fabricantes, el Grupo Volkswagen mantuvo el liderazgo del mercado comunitario durante los diez primeros meses del año, con 2.471.562 matriculaciones, prácticamente en línea con el mismo periodo de 2025 (-0,3%), y una cuota del 26,1%.

Stellantis ocupó la segunda posición, con 1.472.073 unidades y un crecimiento del 3,9%, mientras que Renault Group registró 977.887 matriculaciones, un 3,9% menos.

Entre los fabricantes con una evolución más destacada sobresalieron BYD y Tesla. La marca china alcanzó las 237.137 unidades en la UE, lo que supone un incremento del 150,8% respecto al mismo periodo de 2025. Tesla, por su parte, matriculó 198.349 turismos, un 69,7% más.

También destacó el crecimiento de Chery Automobile, cuyas matriculaciones aumentaron un 238,3%, hasta las 159.278 unidades, y de Leapmotor, que alcanzó las 84.642 unidades, un 374,8% más.

OCTUBRE MANTIENE EL CRECIMIENTO DEL MERCADO

En el último mes contabilizado, las matriculaciones de turismos nuevos en la Unión Europea alcanzaron las 939.447 unidades, lo que representa un incremento del 2,6% respecto a octubre de 2025.

Los vehículos eléctricos de batería registraron 279.799 matriculaciones durante el mes, un 61,4% más, mientras que los híbridos enchufables aumentaron un 5,9%, hasta las 102.301 unidades. Los híbridos convencionales se mantuvieron prácticamente estables, con 316.940 unidades y un avance del 0,3%.

Por el contrario, los modelos de gasolina descendieron un 29,8%, hasta las 158.970 unidades, y los diésel retrocedieron un 30,7%, con 51.177 matriculaciones.