Las ventas de vehículos electrificados crecen un 37,1% hasta septiembre y ya suman el 21,7% del mercado

Archivo - Coche eléctrico cargando - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables, comprendiendo turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales y autobuses) han alcanzado las 236.452 unidades en los nueve primeros meses del año, que supone un aumento del 37,1% y el 21,7% del mercado total.

A su vez, solo en septiembre, se han registrado 33.963 ventas, un aumento del 52,8% respecto a septiembre de 2025. Por primera vez, el mercado de vehículos electrificados ha logrado alcanzar el 30% de la cuota total de ventas en un solo mes. Del mismo, también es destacable la cifra récord marcada por las ventas de turismos, que superan el tercio de los vendidos en el mes.

En cuanto a las matriculaciones de vehículos electrificados, híbridos y de gas, en su conjunto, aumentan un 25,4% este septiembre, con un total de 78.526 unidades y representando el 69,3% del mercado total del mes. Por tecnología, los híbridos convencionales son la primera opción de compra en el mes, con el 36,3% de las ventas.

Las ventas de vehículos eléctricos puros aumentaron un 65,7% en septiembre de 2026, con 18.635 unidades matriculadas. Estos vehículos representan un 16,4% del total de mercado en el mes, 6 p.p. más que el mismo mes de 2025. En el acumulado del año, esta tipología ya supera las 100.000 unidades, con 112.173 unidades, un 37,5% más que en el mismo periodo de 2025, con el 10,3% del mercado.

Mientras, las comercializaciones de vehículos híbridos enchufables crecieron un 39,7% durante septiembre y alcanzan las 15.328 unidades matriculadas. Esta tipología representa el 13,5% de la cuota de mercado del mes. Respecto al acumulado del año, alcanzan las 124.279 unidades vendidas, un 36,8% más que 2025, con el 11,4% de las ventas.

De su lado, las ventas de vehículos de gas caen un 29,2%, con 3.456 unidades matriculadas en septiembre. Estas cifras representan el 3% del mercado total del mes. En el acumulado del año, esta tipología alcanza las 33.915 unidades, un 22,7% menos que el mismo periodo del año anterior y el 3,1% de las ventas.

LOS TURISMOS ELECTRIFICADOS SUMAN OCHO DE CADA DIEZ VENTAS

Las matriculaciones de turismos electrificados, híbridos y de gas aumentan sus ventas un 25,9% con respecto a septiembre de 2025, con 76.311 unidades entregadas y más del 80% del mercado. Dentro de este conjunto, los híbridos no enchufables son la tecnología más elegida, alcanzando una cuota del 43,7%, seguido por los eléctricos puros con el 18% de mercado.

En el total del año, se suman 677.801 ventas, un 21,8% más que el mismo periodo del año anterior. Representando 8 de cada 10 ventas en el periodo, este tipo de tecnologías se establecen como primera opción de compra.

Respecto al mercado de turismos electrificados, septiembre alcanza un récord con una cuota de mercado del 34%, lo que representa 1 de cada 3 ventas de los turismos. Este noveno mes logra un aumento en las ventas del 56% y 31.945 unidades. Los eléctricos puros (BEV) crecen un 71,7% con 17.366 unidades en el mes y se sitúan como la segunda opción de compra, con cifras similares a las dos opciones de combustión.

Por su parte, los híbridos enchufables (PHEV) incrementan sus ventas un 40,6% con 14.579 nuevas unidades. En el acumulado del año ya se alcanzan los 217.298 turismos electrificados, un 36,9% más que el mismo periodo del año anterior y el 23,8% de las ventas.

"Los datos de septiembre vuelven a demostrar que, cuando se ponen a disposición del ciudadano las herramientas adecuadas, la electrificación es una opción clara y atractiva a la hora de adquirir un vehículo. Que los turismos electrificados alcancen el 34% del mercado en septiembre es una señal muy positiva. Igualmente, destacable es el aumento de los eléctricos puros que se han posicionado como la segunda tecnología más vendida en el mes, llevando a un tercer puesto a los gasolina", ha destacado el director general de Anfac, José López-Tafall.

De igual modo, López-Tafall ha subrayado que ahora se debe consolidar esta evolución y aprovechar este impulso para recuperar posiciones respecto a la media europea. Para ello, ha valorado como "necesario" dar continuidad los fondos disponibles del Plan Auto+ hasta final de 2026 y dar cuanto antes certidumbre sobre su permanencia en 2027, tanto de las ayudas como de las deducciones fiscales.