Volkswagen abre en julio los pedidos para el ID.Polo, primer eléctrico del grupo fabricado en España

Volkswagen ID.Polo - VOLKSWAGEN

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Volkswagen ha acelerado su ofensiva eléctrica con el lanzamiento del nuevo ID.Polo, un modelo que se convierte en el tercer vehículo del grupo alemán (tras el Cupra Raval y el Skoda Epiq) con el que la firma busca consolidar su transición hacia la movilidad de cero emisiones en el segmento de los utilitarios compactos y plantar cara a rivales como el Renault 5 E-Tech o el Peugeot e-208.

La firma germana abrirá los pedidos a partir de julio con un precio desde 35.070 euros (24.330 euros con ayudas del Plan Auto+, descuentos de la marca y CAES) en la versión de salida 'Style' de 211 CV de motorización y las primeras entregas en los concesionarios se esperan para el mes de septiembre.

No obstante, la compañía promete que las primeras versiones de acceso partirán con un precio de salida por debajo de los 20.000 euros, eso sí, contando con descuentos.

El nuevo modelo, que se fabricará en la planta de Martorell (Barcelona), supone un relevo estratégico para uno de los vehículos más emblemáticos de la marca alemana (50 años de historia y más de 20 millones de unidades vendidas) y se convierte en una de las principales apuestas industriales del grupo en Europa.

Además, se convierte en el primer eléctrico de Volkswagen fabricado en España, donde la marca espera producir las baterías de la nueva generación de eléctricos en Sagunto, con los nuevos ID.4, ID.7 y Every 1, que llegarán en 2027 y que se unirán al ID.3 Neo y ID Cross que la firma ha lanzado en 2026 (este último con sede en Navarra).

"Hoy la marca está en la segunda posición de marcas con las unidades vendidas en España y sobre todo, en los próximos años, tenemos una rampa de lanzamientos que nos invita a ser optimistas, sobre todo con el claro compromiso de acerca la movilidad al mayor número de españoles. Además, también tenemos un importante compromiso del Grupo Volkswagen con nuestro país", ha expresado el director general de Volkswagen España, Enrique Pifarré.

La compañía ha apostado por mantener el enfoque urbano y práctico del histórico Polo, aunque adaptándolo a la nueva plataforma eléctrica MEB+, la misma que montan Epiq o Raval.

Desde su inicio, el ID. Polo estará disponible con motores de 116, 135 y 211 CV de potencia, mientras que una futura variante GTI eléctrica alcanzará los 226 CV de potencia, aunque para adquirir la versión más prestacional habrá que esperar hasta inicios del próximo año.

Las dos primeras ediciones emplearán baterías LFP de 37 kWh, pudiendo ofrecer hasta 329 kilómetros en ciclo medio de consumo. En cambio, las variantes superiores incorporarán acumuladores NMC de 52 kWh, que permitirán un autonomía de hasta 449 kilómetros en ciclo WLTP.

Del mismo modo, la automotriz germana garantiza unos tiempos de 23 y 24 minutos para completar del 10% al 80% de la batería tanto en la batería de 37 kWh (hasta 90 kW de potencia en un punto de carga público) como en la de 52 kWh, siempre que se conecte el vehículo al punto de carga en corriente continua de 105 kW (su potencia máxima permitida). En un punto doméstico de 11 kW, el tiempo se eleva a las 5 horas y 30 minutos.

UN DISEÑO QUE NO SE OLVIDA DEL 'VIEJO' POLO

Esta nueva versión sigue siendo de medidas compactas, ya que mide 4,05 metros de longitud, 1,53 metros de altura, 1,82 metros de anchura y una distancia entre ejes de 2,60 metros.

Sin embargo, muestra importantes diferencias en su espacio interior donde se convierte en un modelo confortable para ocupar las cinco plazas gracias a la plataforma MEB+, lo que le hace ser un modelo más poliédrico y adaptado a la conducción urbana, pero también para trayectos interurbanos o pequeños viajes en familia.

Además, esto permite que el maletero pueda crecer un total de 90 litros, un 25% más que la versión de combustión del Polo, hasta los 441 litros (los mismos que el Raval y 34 menos que Epiq), una capacidad muy a tener en cuenta para ser un modelo del segmento B.

Volkswagen también ha apostado por reforzar el componente tecnológico y digital del habitáculo. El nuevo modelo contará con un cuadro de instrumentos digital de 10 pulgadas --con relojes digitales que hacen echar la memoria a los viejos cuadros de mandos--, una pantalla central de infoentretenimiento de 13 pulgadas y recupera los botones físicos en parte del habitáculo, además de incorporar sistemas de asistencia avanzados y control por voz.

El ID. Polo estará disponible en tres niveles de acabado: 'Match', 'Life' y 'Style'. En está última versión más equipada incorporará faros IQ.Light LED Matrix, iluminación ambiental, asientos deportivos con función masaje y sistema de sonido premium Harman Kardon.

Entre las novedades, el modelo incluirá de serie la función 'vehicle-to-load' que permitirá suministrar energía a dispositivos externos de hasta 3,6 kW, como bicicletas eléctricas o equipamiento de exterior, así como ADAS de control crucero adaptativo y el asistente de salida de carril o faros LED automáticos.

También ofrecerá en las versiones más altas el nuevo sistema 'Connected Travel Assist', que incluirá reconocimiento automático de semáforos o conducción eficiente con un solo pedal. Por último, la compañía ofrecerá gratis hasta 10.000 kilómetros de recarga a sus clientes.