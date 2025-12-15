Volkswagen cierra esta semana una planta en Alemania por primera vez en 88 años

Archivo - Fábrica de cristal de Volkswagen en Dresde (Alemania) - DIE GLÄSERNE MANUFAKTUR VON VW / OLIVER KILLIG

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Volkswagen cerrará su planta de producción en Dresde (capital del Estado federado de Sajonia) esta semana, tras más de 24 años de producción, en la que será la primera vez en 88 años que la compañía paraliza la actividad en una de sus plantas en Alemania.

El último coche saldrá este martes de la cadena de producción de la conocida como Fábrica Transparente de Volkswagen. El ID.3 rojo permanecerá en la fábrica como objeto de exposición y ha sido firmado por todos los empleados, según informó la empresa el lunes.

A lo largo de estos años se han producido más de 165.500 vehículos en la planta de Dresde. Por el momento, los 230 empleados mantendrán sus puestos de trabajo.

La Fábrica Transparente o de Cristal de Dresde se inauguró en 2001 con la producción del modelo de lujo VW Phaeton, que finalizó en 2016. Con el inicio de la producción del e-Golf en 2017, Dresde se convirtió en el primer emplazamiento de Volkswagen en pasarse por completo a los coches eléctricos. Desde 2021, solo se fabrica allí el ID.3.

A partir de enero de 2026, Volkswagen, Sajonia y la Universidad Técnica (TU) de Dresde establecerán una asociación estratégica y darán nuevos usos a la Fábrica Transparente. El plan consiste en crear un centro de innovación para campos tecnológicos clave, como la inteligencia artificial (IA), la robótica, la microelectrónica y el diseño de chips. La Universidad pretende utilizar en el futuro casi la mitad del espacio de la fábrica.