Volkswagen estudia fabricar vehículos de autonomía extendida en Estados Unidos y Europa

Archivo - 11 September 2024, Lower Saxony, Emden: The VW logo seen on an electric car at the plant in Emden. Photo: Sina Schuldt/dpa - Sina Schuldt/dpa - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo Volkswagen AG está considerando la posibilidad de producir vehículos eléctricos con tecnología de autonomía extendida (REEV) en Estados Unidos y Europa en sus modelos SUV y sedanes de mayor venta ante el avance irregular de los modelos eléctricos en estos mercados.

Esta tecnología, muy popular en China y que el grupo ha expresado su intención de introducir en algunos modelos de este país el próximo año, apenas está consolidada en los mercados occidentales. El grupo alemán estaría valorando en su próximo plan quinquenal de inversiones introducir este sistema.

"El momento en que esta tecnología esté disponible en Europa y Estados Unidos dependerá de la demanda de los clientes", argumentó la compañía a 'Bloomberg News'.

Los fabricantes de automóviles se replantean sus estrategias de modelos ante la posibilidad de que la Unión Europea dé marcha atrás en la prohibición de los coches nuevos con motor de combustión prevista para 2035, debido a que el avance de los vehículos eléctricos está siendo más lento de lo esperado y ante las dificultades de las compañías de trasladar toda su producción hacia la electrificación.

Los vehículos con extensión de autonomía funcionan con una batería que puede cargarse con un pequeño motor de combustión dentro del vehículo. Fabricantes europeos como Stellantis NV y BMW AG están estudiando esta tecnología que en Europa solo está disponible en el Leapmotor C10 REEV.