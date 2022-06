Volkswagen ha formado a casi 30.000 conductores en su Escuela de Conducción desde 2003

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Conducción de Volkswagen acogerá a más de 750 personas hasta el domingo en el circuito madrileño del Jarama, según un comunicado de la compañía, que destaca que en total, casi 30.000 personas han asistido a la escuela desde su creación en 2003.

El objetivo de Volkswagen es ayudar a los conductores a mejorar su técnica de conducción mostrándoles todo el potencial de la tecnología que incorporan los vehículos de la marca y además, reducir la siniestralidad en las carreteras españolas.

A los cursos individuales de la Escuela One to One, que ofrecen la posibilidad de acceder a una clase privada exclusiva con un piloto de la Escuela de Conducción de Volkswagen, se añade ahora el Meet & Drive con Luis Moya, bicampeón del mundo de rallyes y embajador de la marca.

ESCUELA ID.

Con la Escuela ID., los asistentes tendrán un módulo teórico, en el que aprenderán cuáles son las ventajas de un eléctrico y en el que se aclararán todas las dudas en relación a la carga, la autonomía y la movilidad.

En las pruebas dinámicas tendrán la oportunidad de ponerse al volante del nuevo ID.5. La Escuela ID. se puede adquirir por un precio de 170 euros para clientes de la marca y 220 euros para no clientes.

ESCUELA R Y ESCUELA GTI

La Escuela R y la Escuela GTI están dirigidas a aquellas personas que quieren aprender o mejorar su técnica de conducción. Para ello, Volkswagen pone a su disposición dos niveles de formación en función de la experiencia del conductor.

La Escuela GTI está dirigida a personas con hasta dos años de carnet y consta de una formación teórica, en la que se incide en la colocación de las manos al volante o la importancia de la vista, entre otras cosas. En la parte práctica, los alumnos podrán probar el Golf GTI, el Polo GTI y el Taigo para poner a prueba su capacidad de reacción, la frenada con esquiva sobre superficies deslizantes o la gestión del tráfico, entre otras pruebas.

La Escuela R está diseñada para conductores más experimentados que quieren aprender nuevas técnicas que les permitan reaccionar con mayor seguridad ante situaciones adversas. Para ello, durante el curso ahondarán en la importancia de la trazada y las partes de una curva o los pesos e inercias del vehículo.

En la parte práctica se combinan pruebas dinámicas con superficies deslizantes, ejercicios de preparación para la curva, competición en paralelo para aprender a controlar la intensidad de la frenada o cómo hacer las principales trazadas. Los alumnos de la Escuela R tendrán la oportunidad de conducir el Golf R, el T-Roc R, el Arteon R y el Arteon Shooting Brake R.

La Escuela GTI tiene un precio de 140 euros para clientes y de 190 euros para no clientes. Por su parte, la Escuela R tiene un precio de 240 euros para clientes y de 300 euros para no clientes.

RACE TOUR FAST TRACK

Por último, el Race Tour Fast Track ofrece una experiencia personalizada en la que los clientes podrán probar los últimos lanzamientos y, a través de distintos módulos, poner el foco en temas como la conectividad, la electrificación, la conducción eficiente, los asistentes o las técnicas de conducción todoterreno.

Los clientes podrán probar los modelos: Golf R, Golf GTI, T-Roc R, T-Roc Sport, Tiguan, Touareg, nuevo Taigo, ID.3, ID.4, ID.4 GTX, nuevo ID. 5, Passat GTE y Arteon. El Race Tour Fast Track tiene un precio de 75 euros para clientes y de 110 euros para no clientes.