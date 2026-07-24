Volkswagen grupo 'Core' eleva un 4,5% su beneficio operativo en el primer semestre pese a los aranceles

Volkswagen Brand Group Core Eleva Un 4,5% Su Beneficio Operativo En El Primer Semestre Pese A La Presión Arancelaria - DIETLINDE HOLLMANN

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Brand Group Core, la división que agrupa las marcas de volumen del Grupo Volkswagen (Volkswagen, Skoda, Seat/Cupra y Volkswagen Vehículos Comerciales), obtuvo un beneficio operativo de 3.611 millones de euros durante el primer semestre de 2026, un 4,5% más que en el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados por la compañía este viernes.

Mientras, el margen operativo de la división del grupo alemán mejoró ligeramente hasta el 4,9%, frente al 4,8% registrado un año antes.

La compañía atribuye esta evolución al control de costes, a los programas de eficiencia y al refuerzo de la cooperación entre las distintas marcas del grupo, en un contexto marcado por los aranceles estadounidenses a las importaciones y el aumento de las tensiones geopolíticas que continúan afectando a los mercados.

Los ingresos del grupo 'Core' alcanzaron los 73.035 millones de euros, un 0,8% más interanual, mientras que las ventas mundiales de vehículos, excluyendo China, crecieron un 2,5%, hasta los 2,59 millones de unidades. Asimismo, el flujo de caja neto aumentó hasta los 1.655 millones de euros, frente a los 1.170 millones registrados en el primer semestre de 2025.

El consejero delegado de la marca Volkswagen y responsable de Brand Group Core, Thomas Schäfer, destacó que los resultados "demuestran que la cooperación entre las marcas está dando resultados y contribuyendo al éxito conjunto", aunque advirtió de que las crisis geopolíticas y los profundos cambios del mercado siguen condicionando la actividad del grupo.

En este contexto, Volkswagen ha puesto en marcha una nueva estructura de dirección mediante la creación de un Comité Ejecutivo Central, un órgano que reúne a los máximos responsables de Volkswagen, Skoda, Seat/Cupra y Volkswagen Vehículos Comerciales, junto con los responsables de Finanzas, Compras, Producción y Desarrollo Técnico del grupo.

Según la compañía, este nuevo modelo busca simplificar la estructura de gestión, reforzar la colaboración entre marcas y acelerar la toma de decisiones mediante una asignación más clara de responsabilidades y una mayor descentralización regional.

Entre otros factores del semestre, el grupo ha destacado la evolución de la demanda de vehículos eléctricos. En particular, subrayó la buena acogida comercial de la nueva familia de vehículos eléctricos urbanos (entre los que se encuentran el Cupra Raval, el ID. Polo y el Skoda Epiq), que ya superan los 70.000 pedidos apenas unas semanas después de su lanzamiento.

SKODA IMPULSA AL GRUPO 'CORE'

Skoda fue la marca con mejor comportamiento del grupo durante el semestre, con un incremento del 9,1% en las entregas mundiales y un beneficio operativo de 1.366 millones de euros (un 7,9% más), manteniendo un margen operativo del 8,5%.

En cambio, la marca Volkswagen Turismos redujo su beneficio operativo hasta los 995 millones de euros (un 9,8% menos) debido, entre otros factores, a los costes derivados del fin de la producción del ID.4 en Estados Unidos, los gastos de reestructuración y el complicado entorno competitivo en Europa, achaca la compañía.

Las españolas Seat/Cupra continuaron mejorando sus resultados y elevaron su beneficio operativo hasta los 122 millones de euros, triplicando sus cifras con respecto a los 38 millones obtenidos el año pasado (+236%).

Volkswagen Vehículos Comerciales incrementó su beneficio operativo hasta los 275 millones de euros, un 33% más que en el primer semestre de 2025, pese a la reducción de la facturación derivada del menor volumen de ventas.

OBJETIVO: MAYOR EFICIENCIA HASTA 2030

Volkswagen señaló que continuará profundizando en la reducción de costes y de la complejidad organizativa con el objetivo de reforzar la competitividad del grupo de aquí a 2030.

Dentro de esta estrategia, la reorganización de la producción permitirá, según las previsiones de la compañía, generar un potencial de ahorro acumulado de 1.000 millones de euros hasta el final de la década únicamente en el área de fabricación.