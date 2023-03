Volkswagen Navarra no producirá este lunes por la falta de cajas de cambio

PAMPLONA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La factoría de Volkswagen Navarra no producirá el lunes 20 de marzo debido a la falta de cajas de cambio y podría cerrar a final de semana en caso de no recibir más centralitas de airbag, de las que solo hay disponibilidad para dos días.

El pasado jueves se reunió la recién nombrada Comisión Sindical de Seguimiento, donde se informó de la falta de cajas de cambio, motivo por el que no habrá producción el próximo lunes. En la misma sesión se indicó que "estamos a la espera de recibir más centralitas de airbag, ya que a día de hoy solo hay disponibles para dos días", según ha informado UGT.

"De no disponer de las suficientes para rellenar los cuatro días de la próxima semana, se dejaría de producir a final de semana, lo cual se comunicaría a la mayor brevedad posible", han señalado, tras apuntar que "no se han declarado necesidades especiales de momento" pero que "sí se han organizado dos cursos, a las 9 y a las 14 horas, para el personal que estuviese de mañana o tarde y que no ha podido realizar todavía dicho curso, mediante el que se evita ir al ERTE y cobrar como 8 horas".

En el capítulo de varios y en relación a la petición de la Comisión de Productividad, se ha informado sobre "el rumor existente en cuanto a la nueva prensa que estaba proyectada". "La dirección ha notificado que el hecho de instalar o no una nueva prensa está dentro de los numerosos proyectos que hay ahora mismo en estudio de cara a la configuración de la fábrica cuando se electrifique, proyectos que cuando se vayan definiendo, serán informados", han manifestado desde la sección de UGT en la planta.