Volkswagen presenta el nuevo ID. Tiguan, su SUV eléctrico con hasta 605 kilómetros de autonomía - VOLKSWAGEN

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Volkswagen ha presentado mundialmente el nuevo ID. Tiguan, un SUV 100% eléctrico con el que la marca alemana busca reforzar su apuesta por la movilidad eléctrica. El modelo, que tomará el relevo de los ID.4 y ID.5 a principios de 2027, ofrecerá hasta 605 kilómetros de autonomía homologada y una potencia de hasta 299 caballos.

El nuevo vehículo llegará al mercado español con un precio de partida de 32.400 euros (financiado con Volkswagen Financial Services, sin contar los intereses, incluye descuentos de marca, plan Auto plus y solicitud CAES) para la versión de acceso 'Match', equipada con una batería de 58 kWh, según ha informado la compañía.

No obstante, su precio no estará demasiado lejos de los 43.000 euros que costará al contado en el mercado alemán. La preventa en España comenzará el próximo 13 de octubre, cuando se desvelará el precio de forma oficial.

El nuevo ID. Tiguan se fabricará en Emden (Alemania) y convivirá en el mercado con el Tiguan de combustión e híbrido, producido en Wolfsburg. Este nuevo modelo de la firma alemana supone una renovación del diseño exterior e interior de la gama eléctrica de Volkswagen, con un planteamiento orientado a mejorar el confort, la practicidad y la experiencia tecnológica a bordo.

HASTA 605 KILÓMETROS DE AUTONOMÍA

Volkswagen ofrecerá el nuevo ID. Tiguan con tres configuraciones mecánicas. La versión de acceso contará con una potencia de 140 kW (190 CV) y una batería de 58 kWh, con una autonomía homologada de hasta 454 kilómetros.

Por encima se situará una variante de 210 kW (286 CV), asociada a una batería de 77 kWh, que alcanzará hasta 605 kilómetros de autonomía. La tercera opción dispondrá de tracción total '4Motion', una potencia de 220 kW (299 CV) y la misma capacidad de batería, con una autonomía de hasta 564 kilómetros.

Las cifras de autonomía corresponden al ciclo de homologación WLTP y pueden variar en función del equipamiento, las condiciones de circulación, la temperatura y el estilo de conducción.

En el apartado práctico, el modelo dispondrá de un maletero de hasta 534 litros y un compartimento de almacenamiento delantero de 32 litros. La capacidad de remolque alcanzará los 2.000 kilogramos en las versiones con batería de 77 kWh, mientras que la variante de 58 kWh podrá remolcar hasta 1.800 kilogramos.

NUEVO INTERIOR CON PANTALLA PARA EL ACOMPAÑANTE

Uno de los principales cambios del ID. Tiguan se encuentra en el habitáculo, que incorpora un nuevo sistema de pantallas. Entre sus novedades figura una pantalla de 12 pulgadas para el acompañante (herramienta que por ejemplo hereda de algunos modelos Audi), una primicia en un modelo Volkswagen comercializado en Europa, que permitirá acceder a contenidos de información, entretenimiento y juegos sin que sean visibles para el conductor.

El puesto de conducción contará con un cuadro digital de 10 pulgadas y una pantalla central de infoentretenimiento de 15 pulgadas. La marca también ha introducido mejoras en los materiales y la iluminación ambiental, así como una reorganización de los controles para recuperar botones físicos en funciones habituales, como la climatización.

Otra de las novedades será la función 'Retro', que permitirá mostrar en el cuadro de instrumentos gráficos inspirados en modelos históricos de Volkswagen, como el Golf IV. La pantalla central también ofrecerá representaciones de vehículos emblemáticos de la marca, entre ellos el Golf de primera generación, el Beetle y el Tiguan original.

En materia de confort, el equipamiento opcional incluirá asientos delanteros eléctricos con funciones de masaje, memoria y ventilación, además de un sistema de sonido Harman Kardon de 480 vatios y un techo panorámico.

SISTEMAS DE ASISTENCIA Y NUEVAS FUNCIONES

El nuevo SUV incorporará tecnologías de asistencia a la conducción, entre ellas la función de conducción con un solo pedal, que permite reducir la velocidad mediante el acelerador, y el sistema Connected Travel Assist, que ofrece funciones de asistencia en carretera y cambios de carril dentro de los límites de funcionamiento del sistema.

Esta tecnología también permitirá detectar semáforos y detener automáticamente el vehículo ante una señal roja cuando las condiciones del sistema lo permitan, según Volkswagen.

Entre las soluciones de conectividad figura la llave digital, que permitirá abrir, cerrar y arrancar el vehículo mediante un teléfono móvil compatible. También estará disponible una función Vehicle-to-Load, que permitirá alimentar dispositivos eléctricos externos mediante un adaptador conectado a la toma de carga.

CUATRO ACABADOS PARA EL MERCADO ESPAÑOL

La gama española se estructurará inicialmente en cuatro acabados: Match, Life, Style y R-Line. Las versiones Match, Life y Style estarán disponibles en el lanzamiento comercial, mientras que el acabado R-Line llegará durante el primer cuatrimestre de 2027.

La versión Match, que servirá como acceso a la gama, incluirá elementos como faros y pilotos LED, climatizador de dos zonas, cámara trasera, control de crucero adaptativo y sistemas de asistencia al mantenimiento de carril. En el apartado tecnológico, contará con un cuadro digital de 10 pulgadas y una pantalla central de 15 pulgadas.

El acabado Life añadirá, entre otros elementos, portón trasero eléctrico, acceso y arranque sin llave, climatizador de tres zonas y asientos delanteros calefactados. Por su parte, el Style incorporará llantas de 20 pulgadas, faros Matrix IQ.Light, pilotos traseros tridimensionales y una iluminación ambiental ampliada.