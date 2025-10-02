Archivo - Volkwagen pone a la venta la segunda generación del T-Roc Mild Hybrid en España desde 34.280 euros. - VOLKSWAGEN - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca alemana Volkswagen ha iniciado la venta de la segunda generación de su superventas T-Roc en versión 'Mild Hybrid', el cual ha sido desarrollado desde cero y que tiene un precio en el mercado español desde 34.280 euros (versión gasolina 1.5 eTSI con 85 kW/115 CV).

El nuevo T-Roc presenta dos tipos de propulsiones mild-hybrid de 48 V (1.5 eTSI) con 85 kW (116 CV) y 110 kW (150 CV). Al igual que el modelo anterior, el nuevo T-Roc también estará disponible más adelante con la tracción total 4Motion, en combinación con el motor TSI de 2.0 litros, que también se ofrecerá como Full-Hybrid (HEV).

La compañía ha confirmado que en el futuro también estará disponible un T-Roc R como variante más potente. Todos los motores mild-hybrid 1.5 y 2.0 cuentan con una caja de cambios de doble embrague y 7 velocidades.

Fabricado en la planta portuguesa de Palmela, el T-Roc es un coche destinado para viajes largos y en familia. Gracias a los 12 centímetros adicionales añadidos a los asientos traseros, los ocupantes de mayor estatura pueden sentarse cómodamente en esta zona del vehículo. Del mismo modo, el volumen del maletero aumenta en 30 litros hasta alcanzar los 475 litros cuando se carga hasta la altura de los respaldos de los asientos traseros.

TRES NIVELES DE ACABADO: T-ROC, MÁS Y R-LINE

Las gamas del nuevo T-Roc se articulan en tres acabados, cada uno con un enfoque propio. El acabado base T-Roc ofrece una propuesta equilibrada en diseño, confort y seguridad. Su precio en su acabado base parte desde 34.280 euros.

Mientras, el acabado 'Más' añade un plus de exclusividad con llantas de aleación de 17 pulgadas, barras de techo en plata, lunas traseras oscurecidas, climatizador Climatronic de tres zonas, iluminación ambiental en treinta colores, cámara de visión trasera, control de crucero adaptativo (ACC) y el sistema Park Assist Plus para aparcamiento semi-automático. Aquí, su precio parte desde 36.520 euros (o 37.950 euros con motor de 150 CV).

Por su parte, el acabado R-Line enfatiza el carácter deportivo del T-Roc con llantas de 19 pulgadas, la introducción de faros IQ.Light HD Matrix LED, apertura eléctrica del maletero y asientos deportivos delanteros calefactables.

Además, incorpora el Digital Cockpit Pro, su sistema de iluminación ambiental personalizable en 30 colores, un volante multifunción deportivo calefactable y sistema Park Assist Pro, con funciones de aparcamiento totalmente automáticas. Su acabado más deportivo R-Line arranca en España por un precio desde 42.400 euros.

DISEÑO DEPORTIVO Y NUEVAS PRESTACIONES TECNOLÓGICAS

El gran avance del modelo en términos de desarrollo se aprecia a primera vista en su diseño potente y limpio. Conserva el ADN característico del T-Roc con la parte trasera tipo coupé y presenta una renovada iluminación exterior.

En su interior, el salpicadero está tapizado con un tejido de nuevo desarrollo que, junto con la iluminación de fondo, crea un ambiente tipo 'lounge'. Una nueva característica del T-Roc y de su clase es también la pantalla opcional en el parabrisas, que proyecta información importante, como la velocidad o los pictogramas de navegación, directamente en el parabrisas delante del conductor.

Asimismo, el nuevo T-Roc presenta novedades en cuanto a tecnología como la llegada de la pantalla de infoentretenimiento 4.0 actualizada con pantallas táctiles de hasta 12,9 pulgadas, cámaras 360º para tener una visión periférica del vehículo, su sistema de iluminación Digital Cockpit de 10,25 pulgadas que viene de serie y la app-conect que permite la carga inductiva para smartphones

Tras los actuales Tiguan (lanzamiento en 2024) y Tayron (lanzamiento en 2025), el nuevo T-Roc es el tercer SUV de Volkswagen basado en la última etapa evolutiva de la plataforma modular transversal.

Por último, el nuevo T-Roc está disponible en un total de seis acabados de pintura, en liso: blanco y punto y amarillo, y en metalizado: gris, azul, negro noche y rojo. Todos los colores se pueden personalizar con el techo en negro.