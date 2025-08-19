Wallbox cumple otra vez con los requisitos de cotización en la Bolsa de Nueva York

Archivo - Sede de Wallbox en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El proveedor global de soluciones de carga de vehículos eléctricos y gestión energética Wallbox ha recuperado el cumplimiento de los criterios de cotización continua de la Bolsa de Nueva York (NYSE) relativo al precio mínimo de las acciones, conforme a la Sección 802.01C del Manual de Empresas Cotizadas de la NYSE, informa en un comunicado este martes.

Desde el 14 de agosto de 2025 las acciones ordinarias de clase A de Wallbox alcanzaron un precio de cierre igual o superior a un dólar, manteniendo además un promedio mínimo de 1 dólar durante los 30 días de negociación previos a esa fecha, según la confirmación oficial que recibió la compañía por parte de la NYSE.

Con esto, Wallbox deja de estar considerada en situación de incumplimiento y "recupera la plena conformidad" con los estándares de cotización de la bolsa neoyorquina.

La empresa había anunciado la ejecución de un 'contrasplit' de sus acciones ordinarias, efectivo desde el 3 de julio de 2025, como medida para subsanar la deficiencia en el precio de cotización y asegurar su permanencia en la Bolsa de Nueva York.

Las acciones ordinarias de clase A de Wallbox continuarán cotizando en la Bolsa de Nueva York, sujetas al cumplimiento de todos los estándares aplicables.