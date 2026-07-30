Wallbox pierde 28,6 millones en el segundo trimestre tras completar el proceso de refinanciación

Archivo - Fachada de la sede de Wallbox - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Wallbox cerró el segundo trimestre con pérdidas de 28,6 millones de euros, por el "impacto puntual y no recurrente en gastos financieros" procedentes del proceso de refinanciación ya completado, informa en un comunicado este jueves.

La compañía registró unos ingresos de 23,9 millones de euros durante el segundo trimestre, un 37,6% menos que hace un año, mientras que la entrada de pedidos aumentó un 11% respecto al primer trimestre.

Wallbox explica que, durante las últimas fases de la refinanciación, llevó a cabo un proceso de optimización de su base de proveedores, orientado a mejorar las condiciones y la fiabilidad de suministro a medio plazo, lo que "limitó temporalmente la capacidad de entrega y facturación, dando lugar a un aumento de la cartera pendiente".

En este sentido, afirma que esta cartera proporciona a la compañía "una mayor visibilidad sobre la demanda y las necesidades de suministro" de los próximos trimestres.

El ebitda ajustado se situó en -7,8 millones de euros y el margen bruto en el 38%, 70 puntos básicos por encima del trimestre anterior.

REFINANCIACIÓN

En el marco de su proceso integral de refinanciación, la compañía reforzó su posición financiera con 15,8 millones de euros de nuevo capital y 5,4 millones de euros de financiación bancaria adicional.

El cofundador y ceo, Enric Asunción, ha explicado que completar este proceso les da más visibilidad financiera a largo plazo: "Conseguimos atraer nuevos inversores para reforzar nuestra posición de capital".

"De cara a los próximos trimestres, estamos centrados en convertir de forma disciplinada nuestra creciente cartera de pedidos en ingresos, lo que creemos que contribuirá a una operativa más eficiente y a seguir avanzando hacia la rentabilidad", ha añadido.

Para el tercer trimestre prevén unos ingresos de 29 a 31 millones de euros, un margen bruto del 38-40% y un ebitda ajustado de entre -6,5 y -4,5 millones de euros.