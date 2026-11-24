El director general de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), José López-Tafall junto al coordinador de Mobility City, Jaime Armengol, durante la presentación de la Aucon - EUROPA PRESS

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza acogerá este martes y miércoles la primera edición de Aucon, el Congreso del Vehículo Autónomo y Conectado, una iniciativa organizada por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) y Fundación Ibercaja que reunirá a representantes de la industria automovilística, empresas tecnológicas, operadores de movilidad y administraciones públicas.

El encuentro, que se celebrará en Mobility City, nace con el objetivo de impulsar el desarrollo del vehículo autónomo y conectado en España y abordar los principales retos tecnológicos, industriales y regulatorios que plantea la implantación de estas soluciones.

El director general de Anfac, José López-Tafall, ha defendido la necesidad de reforzar la digitalización del sector de la automoción, además de avanzar en su descarbonización, para mantener la competitividad de la industria española en el contexto de transformación tecnológica.

En este sentido, ha señalado que España debe aprovechar las oportunidades que ofrece el vehículo autónomo y conectado para consolidar su posición como uno de los principales fabricantes de automóviles de Europa. Asimismo, ha indicado que AUCON nace con la intención de convertirse en una cita anual de referencia para el sector.

Por su parte, el jefe de Mobility City, Jaime Armengol, ha destacado el papel de Zaragoza como sede de un encuentro que busca conectar la industria con la innovación, las instituciones y la sociedad, además de favorecer nuevas colaboraciones y reforzar la posición de Aragón y España en el desarrollo de estas tecnologías.

CUATRO BLOQUES PARA ABORDAR LOS RETOS DEL SECTOR

El programa del congreso se estructurará en cuatro bloques centrados en el desarrollo y despliegue del vehículo autónomo y conectado, el marco regulatorio y las oportunidades para generar una nueva cadena de valor vinculada a las tecnologías de automatización y conectividad.

La primera jornada arrancará con una apertura institucional en la que participarán la consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle; el director general de Anfac, José López-Tafall; el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo Escrig, y el director de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, Alberto Gago.

A continuación, fabricantes, compañías tecnológicas, operadores de movilidad y especialistas analizarán la situación de la conducción autónoma en Europa y las oportunidades para España, así como la relación entre negocio, tecnología y regulación, el papel de la conectividad y la transformación del automóvil a partir del vehículo definido por software.

Entre las empresas y entidades participantes figuran Uber, Waymo, Cabify, Niulinx, Seat, Ford, Nissan, Stellantis, Bosch Mobility, Ficosa, Antolin e Indra. También está prevista la participación de organismos públicos como la Dirección General de Tráfico, el Ministerio de Industria y Turismo y la Comunidad de Madrid, junto con centros tecnológicos y entidades especializadas como Incibe, CSIC, CTAG y Barcelona Supercomputing Center.

DEMOSTRACIONES DE CONDUCCIÓN AUTOMATIZADA

Uno de los principales atractivos de Aucon serán las demostraciones de vehículos autónomos y tecnologías de conducción automatizada que se desarrollarán en circuitos controlados dentro de Mobility City y en recorridos por las calles de Zaragoza.

El Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) llevará al congreso un vehículo lanzadera eléctrico y conectado con conducción automatizada de nivel SAE 4, concebido para explorar nuevas soluciones de transporte colectivo.

Asimismo, el programa prevé incorporar demostraciones de Niulinx, empresa surgida del Politecnico di Milano que desarrolla software de conducción automatizada de nivel SAE 4 y que podría mostrar su tecnología en un Fiat 500e eléctrico, una participación todavía pendiente de autorización definitiva.

Por su parte, Ford presentará su tecnología BlueCruise, disponible en el Ford Kuga y Puma y homologada para su uso en España con un nivel de automatización SAE 2+.

Estas demostraciones permitirán a los asistentes conocer de primera mano los avances en conducción automatizada, un ámbito cuyo desarrollo requiere combinar innovación, validación técnica, seguridad y adaptación del marco regulatorio.